Ten ozdobny krzew radzi sobie z ubogą glebą i cieniem. Najpierw pachnąco kwitnie, potem obsypuje się dekoracyjnymi owocami

Kalina sztywnolistna jest krzewem o ozdobnych liściach, pachnących kwiatach i dekoracyjnych owocach. Co ważne, dobrze rośnie w cieniu i nie wymaga żyznej gleby. To dobry wybór do trudnych miejsc w ogrodzie, gdzie inne rośliny nie czują się dobrze.