Gleba w twoim ogrodzie jest kamienista i większość roślin nie chce na niej rosnąć? Wybierz gatunki, które naturalnie rosną nawet na nieurodzajnej ziemi, a do tego mimo niesprzyjających warunków pięknie kwitną. Taka właśnie jest świerzbnica macedońska.

Jak wygląda świerzbnica macedońska?

Świerzbnica polna stanowi pospolity gatunek, który w Polsce występuje powszechnie np. na łąkach i polach, natomiast w uprawie znajduje zastosowanie jej ozdobna odmiana, czyli świerzbnica macedońska. Ceniona jest ze względu na swoje efektowne, kuliste kwiaty w odcieniach głębokiego różu, karminu i purpury. Najpopularniejsze odmiany to Thunder and Lightning w kolorze ciemnego różu oraz Red Knight w odcieniu intensywnej czerwieni.

Ta dekoracyjna bylina dorasta do wysokości od 30 do 60 cm, a w przypadku niektórych odmian nawet 80 cm. Wypuszcza giętkie, cienkie pędy otoczone rozetą szarozielonych, wydłużonych liści. Tworzy efektowne, gęste kępy, które od czerwca do września pokrywają się główkowatymi kwiatostanami wabiącymi zapylacze.

Jak sama nazwa wskazuje, świerzbnica macedońska wywodzi się z rejonów Półwyspu Bałkańskiego, gdzie porasta skaliste tereny górskie. W ogrodzie urośnie na skalniaku i wypełni naturalistyczne rabaty.

Świerzbnica macedońska kwitnie na różowo, fot. Adobe Stock, Thorsten Schier

Uprawa i pielęgnacja świerzbnicy macedońskiej

Ponieważ naturalnym środowiskiem świerzbnicy macedońskiej są górskie, suche tereny, roślina ta nie ma większych wymagań. Urośnie nawet na ubogiej glebie, na podłożu wapiennym, kamienistym i żwirowym. Warto zadbać o to, by ziemia była lekka i przepuszczalna, np. z domieszką piasku, o odczynie obojętnym lub zasadowym.

Bałkańskie pochodzenie świerzbnicy sprawia także, że roślina ta wykazuje duża odporność na trudne warunki atmosferyczne i świetnie radzi sobie zarówno z upałami i suszą, jak i z mrozem. Preferuje stanowiska słoneczne, a zimą nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia.

Podlewanie świerzbnicy powinno być umiarkowane. Roślina nie wymaga nawożenia.

Te rośliny też nadają się na kamienistą glebę

Rabaty na kamienistej glebie to idealne miejsce dla traw ozdobnych. Na takim stanowisku doskonale poradzi sobie kostrzewa sina, która zdobi ogród srebrzystymi, lekko niebeskimi źdźbłami.

Na nieurodzajnej ziemi wyrosną także doskonale znane z epoki PRL-u onętki, zwane również kosmosami, które kiedyś licznie zdobiły ogrody naszych babć.

Skąpych warunków glebowych ani nawet kamieni nie boi się także mak z odmiany Moroccan Poppy, który urzeka swoim brzoskwiniowym kolorem.

