Wrzosy niepodzielnie królują w naszych ogrodach aż do nadejścia zimy. To jedne z najpopularniejszych kwiatów jesiennych, na które sezon zaczyna się wraz z końcem lata. Sierpień to najlepszy czas na uzyskanie większej ilości sadzonek tych roślin i to zupełnie za darmo. Rozmnażanie wrzosów można przeprowadzić na kilka sposobów.

Rozmnażanie wrzosów przez sadzonki

Najpopularniejsza metoda to rozmnażanie wrzosów przez sadzonki wierzchołkowe. Polega ona na ścięciu i ukorzenieniu wierzchnich pędów rośliny. W tym celu należy pobrać odpowiednie sadzonki. Warto zrobić to w szczycie wegetacji, najlepiej w sierpniu, kiedy roślina jest w pełni sił.

Do rozmnażania należy wybrać zdrowe i silne pędy, częściowo zdrewniałe. Długość pobranej odnogi powinna wynosić ok. 7-8 cm. Przed przystąpieniem do ukorzeniania trzeba usunąć liście z jej dolnej części. Dla lepszych efektów, przed przełożeniem pędów na specjalne podłoże, zaleca się zanurzenie ich końcówek w domowym ukorzeniaczu.

Do ukorzeniania sadzonek przygotuj lekkie i przepuszczalne podłoże. Doskonale sprawdzi się tu mieszanina torfu z piaskiem. Lekko wciśnij przygotowane pędy w podłoże, a po posadzeniu — jeśli nie masz dostępu do szklarni — okryj je perforowaną folią i zadbaj o utrzymanie wilgoci. Gotowe sadzonki umieszcza się w gruncie zazwyczaj jesienią.

Inne metody rozmnażania wrzosów

Inna, prosta metoda rozmnażania wrzosów to podział krzaczków. Rośliny wystarczy wykopać i delikatnie oczyścić system korzeniowy, a następnie delikatnie podzielić go na 2 części i posadzić utworzone w ten sposób sadzonki w miejscu docelowym.

Oprócz tego rozmnażanie wrzosów przeprowadza się poprzez okłady oraz kopczykowanie, czyli przysypywanie ziemią wybranych pędów lub całych sadzonek.

Rozmnażanie wrzosów przeprowadź w sierpniu, fot. Adobe Stock, Sunshine

Te rośliny rozmnóż w sierpniu

W sierpniu można rozmnażać krzewy róż szlachetnych metodą okulizacji, czyli oczkowania. Szczepienie róż pozwala uzyskać dekoracyjne kwiaty odporne na trudne warunki w ogrodzie. W tym miesiącu można także rozmnażać hortensje poprzez ukorzenianie pędów. Najlepiej zrobić to przy okazji sezonowego przycinania gałązek. To najlepszy sposób na piękne krzewy za darmo.

Sierpień to także idealny czas na rozmnażanie roślin doniczkowych na balkonie czy tarasie. Do końca wakacji warto zabrać się za ukorzenianie pędów geranium. Rozmnażanie pelargonii w sierpniu pozwoli uzyskać jeszcze więcej kolorowych kwiatostanów.

