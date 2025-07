Kiszonki słyną ze swoich prozdrowotnych właściwości i stanowią ważny składnik zdrowej diety. Wartościowy skład takich warzyw warto wykorzystać jednak nie tylko w kuchni, ale także w uprawie roślin. Z kapusty kiszone przygotujesz domowy nawóz, którym zasilisz róże w ogrodzie.

Jak działa nawóz z wody z kapusty kiszonej na róże?

Kapusta kiszonka, podobnie jak inne kiszonki, to bogate źródło cennych składników odżywczych. Zawiera witaminę C, magnez, potas, wapń, żelazo i inne cenne mikroelementy. Oprócz tego zawarte w niej bakterie kwasu mlekowego to naturalne probiotyki. Ten wartościowy skład kapusty kiszonej warto wykorzystać w uprawie róż.

Magnez pomoże wzmocnić system korzeniowy roślin, wapń wzbogaci strukturę gleby, a potas przyczyni się do obfitego kwitnienia krzewów. Bakterie probiotyczne stanowią z kolei wsparcie dla układu odpornościowego roślin i chronią je przed rozwojem infekcji oraz atakami szkodników.

Oprócz tego sok z kiszonej kapusty zawiera naturalne kwasy, które obniżają pH gleby. Róże preferują podłoże o odczynie lekko kwaśnym, dlatego taki nawóz będzie wspierał ich rozwój.

Przygotuj nawóz z wody z kapusty kiszonej

Do przygotowania nawozu do róż należy lekko odcisnąć kapustę kiszoną i zebrać z niej sok. Najlepiej sprawdzi się tu naturalna kiszonka, do której nie dodano octu. Wystarczy niecała szklanka (200 ml) wody z kapusty kiszonej.

Wodę z kapusty kiszonej należy koniecznie rozcieńczyć, ponieważ zawiera sól, która w nadmiernej ilości może zaszkodzić roślinom. Do soku dodaj 1 l przefiltrowanej wody w temperaturze pokojowej, zachowując proporcję 1:5, czyli jedna część wody z kapusty kiszonej na pięć części czystej wody.

Płyn należy dokładnie wymieszać i gotowym roztworem podlewać rośliny. Róże nawadniaj do korzenia, nie zraszaj nawozem liści. Odżywkę z kapusty kiszonej najlepiej stosować raz w miesiącu podczas trwania sezonu wegetacyjnego, czyli przez cały okres wakacyjny, aż do września.

Nawóz do róż z wody z kapusty kiszonej pobudza kwitnienie, fot. Adobe Stock, kidae han

Tymi nawozami też odżywisz swoje róże

Oprócz kapusty kiszonej do nawożenia roślin można wykorzystać także inne kiszonki. Doskonale sprawdzi się tu np. nawóz z wody po ogórkach małosolnych, który można zastosować np. w uprawie azalii, a także nawóz z wody po ogórkach kiszonych, który świetnie sprawdza się w pielęgnacji hortensji. Obydwie te odżywki na bazie kiszonek można wykorzystać także do zasilania róż.

Skutecznym i chętnie stosowanym naturalnym „zakwaszaczem” podłoża są także fusy z kawy, które dodatkowo odżywiają roślinę, dostarczając jej cennych mikroelementów.

Inny składnik kuchenny, który także jest chętnie wykorzystywany w uprawie róż, to nawóz z drożdży. Nie tylko odżywia i wzmacnia rośliny, ale także chroni je przed chorobami oraz szkodnikami w ogrodzie.

