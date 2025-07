Lato to czas obfitego kwitnienia hortensji, ale to też często trudny okres dla tych roślin. Z jednej strony okres wegetacji to dla nich spory wysiłek, a z drugiej narażone są na niekorzystne warunki pogodowe. W lipcu i sierpniu okresy suszy przerywane są potężnymi ulewami i wichurami. Po gwałtownym deszczu warto zadbać o hortensję, podając jej nawóz z cebuli i czosnku.

Reklama

Zadbaj o swoją hortensję po ulewie

Obfite opady deszczu są pożądane w uprawie roślin, szczególnie w okresie letnim, gdy w ogrodzie panuje upał i susza. Jednak gwałtowne oberwanie chmury niekiedy przynosi więcej szkód niż pożytku. Porywisty wiatr może uszkodzić rośliny, łamiąc gałęzie krzewów i drzew. Nadmiar wody także nie jest wskazany, gdyż wypłukuje z gleby cenne składniki mineralne i może prowadzić do zagniwania korzeni.

Zdarza się, że po ulewnym deszczu liście hortensji żółkną, jej pędy zaczynają gnić, a kwiaty tracą swój żywy kolor. Równowaga mikrobiologiczna w podłożu zostaje zaburzona, przez co roślina jest osłabiona i podatna na rozwój infekcji. W takiej sytuacji konieczne jest podanie nawozu, który wzmocni system korzeniowy i wzbogaci glebę, poprawiając strukturę podłoża.

Nawóz do hortensji z cebuli i czosnku zadziała jak naturalny antybiotyk, chroniąc roślinę przed szkodliwymi drobnoustrojami, takimi jak grzyby i bakterie. Domowa mikstura odżywi hortensję, poprawi wygląd jej kwiatów oraz kondycję pędów i liści, a także wzmocni jej system korzeniowy.

Nawóz do hortensji z cebuli i czosnku

Do przygotowania domowego nawozu wzmacniającego do hortensji wystarczy 1 duża cebula i 3 ząbki czosnku. Zagotuj 1 l wody, a wszystkie składniki drobno posiekaj i zalej wrzątkiem. Naczynie z miksturą przykryj i pozostaw do zaparzenia na kilka godzin lub na całą noc. Po tym czasie całość należy przecedzić.

Stężony roztwór przed podaniem roślinie należy rozcieńczyć, łącząc z letnia, przefiltrowaną wodą w proporcji 1:1. Gotową odżywką podlej hortensję do korzenia, powtarzając ten zabieg co 2 tygodnie. Warto przy okazji napowietrzyć zbitą po ulewie glebę, delikatnie rozgarniając podłoże, co ułatwi roślinie przyswojenie cennych składników z nawozu.

Takie uodparniający nawóz cebuli i czosnku warto podawać po ulewach, ale także w przypadku pojawienia się oznak choroby czy szkodników zagrażających zdrowemu rozrostowi rośliny.

Nawóz do hortensji z cebuli i czosnku to ratunek po ulewie, fot. Adobe Stock, killykoon

Tak odżywisz swoją hortensję

Oprócz zabiegu regeneracyjnego po ulewie warto także podać hortensji odżywczy nawóz, który przyspieszy powrót rośliny do równowagi. Można w tym celu wykorzystać kuchenne odpady, które zawierają cenne składniki odżywcze. Za przykład może tu posłużyć np. nawóz do hortensji ze skórki arbuza. Resztki z tego letniego owocu pobudzą kwitnienie krzaczków.

Inne odpady kuchenne, które warto wykorzystać w nawożeniu hortensji, to fusy z kawy. Stanowią one cenne źródło witamin i mikroelementów, takich jak potas, fosfor czy azot. Nawóz do hortensji z fusów kawy i obierek ziemniaka dostarczy roślinie niezbędnej energii do produkcji nowych kwiatostanów.

Czytaj także: