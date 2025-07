Rodzina roślin ślazowatych cieszy się ogromną popularnością w polskich ogrodach. Jej najsłynniejszym przedstawicielem jest malwa, która stanowi tradycyjny element rodzimych działek. Blisko spokrewniona z malwą i przynależąca do tej samej rodziny jest ślęzawa trójwrębna, która także często gości na naszych rabatach. Zachwyca barwnymi kwiatami i przypomina okazały krzew.

Ślęzawa ma kwiaty jak malwa

Ślęzawa znana jest także pod swoją łacińską nazwą: Malope. Ta reprezentantka rodziny ślazowatych dzieli się na kilka odmian, z czego wyjątkowo ceniona jest Malope trifida, czyli ślęzawa trójwrębna. Roślina ta ma gęsty, krzewiasty pokrój, a jej gęsto usiane pędy kwiatowe osiągają wysokość od ok. 1 metra do nawet 120 cm. W efekcie ślęzawa przypomina kwitnący krzew.

Kwiaty ślęzawy są podobne do malwy — mają kształt rozłożystych lejków, delikatnie prążkowane płatki i występują w bogatej kolorystyce, od różu i purpury, przez czerwień, aż po biel. Malope kwitnie od początku lata aż do późnej jesieni. Jeszcze w październiku można podziwiać jej okazałe kwiatostany.

Zastosowanie ślęzawy w ogrodzie

Ślęzawa trójwrębna, podobnie jak inni przedstawiciele rodziny ślazowatych, uprawiana jest w ogrodach głównie ze względu na swoje walory estetyczne. Duże kwiaty, które długo się utrzymują i mienią żywymi kolorami to niekwestionowana ozdoba rabat. Idealnie pasują do wysokich kompozycji i obrzeży, tworząc spójną całość z innymi gatunkami, takimi jak dalie, hibiskus czy wspomniane wcześniej malwy.

Ślęzawa znajduje także zastosowanie jako kwiat cięty. Nadaje się do efektownych kompozycji florystycznych i pięknie prezentuje w wazonie.

Warto przy tym wspomnieć o jeszcze jednym, mniej znanym zastosowaniu ślęzawy, która — podobnie jak inne gatunki reprezentujące rodzinę ślazowatych — jest rośliną jadalną i bywa wykorzystywana jako dekoracja potraw.

Ślęzawa trójwrębna przypomina krzew, fot. Adobe Stock, M. Schuppich

Ślęzawa to roślina łatwa w uprawie

Uprawa ślęzawy w ogrodzie nie jest w żaden sposób kłopotliwa. Warto przeznaczyć dla niej dobrze nasłonecznioną rabatę, ale urośnie także na stanowisku półcienistym. Podłoże powinno być lżejsze i przepuszczalne, niezbyt wilgotne i zbite.

Ślęzawa nadaje się do wysiewu bezpośrednio do gruntu, co najlepiej zrobić na przełomie kwietnia i maja. Roślina lubi regularne, ale umiarkowane podlewanie, a także okresowe nawożenie odżywkami przeznaczonymi dla roślin kwitnących. Idealnie sprawdzi się tu np. uniwersalny nawóz z drożdży.

