Letni przysmak to mój sekretny nawóz do hortensji. Podaję i patrzę, jak wypuszcza nowe kwiaty

Latem hortensje potrafią zaskoczyć intensywnym kwitnieniem – pod warunkiem, że dobrze się o nie zatroszczysz. Jeśli chcesz, by krzew co chwilę wypuszczał nowe, okazałe kwiaty, sięgnij po prosty nawóz z kuchni. Przygotuj go z resztek, które zazwyczaj lądują w koszu. Szybko zobaczysz, jak hortensja odzyskuje wigor i obsypuje się pąkami.