Robię kawę i przy okazji nawóz do zamiokulkasa. Nie potrzeba nawet fusów, by roślina uginała się od liści

Zamiokulkas to jedna z najmniej kapryśnych roślin doniczkowych, ale nawet on nie poradzi sobie bez odrobiny wsparcia. Jeśli chcesz, by uginał się od liści i regularnie wypuszczał nowe pędy, sięgnij po kuchenny trik, który wykorzystasz przy okazji porannej kawy. Nie potrzebujesz fusów ani skomplikowanych przepisów. Wystarczy odrobina jednego codziennego produktu i woda.