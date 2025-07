Po tym nawozie z kuchennego odpadu zamiokulkas obrasta w grube liście. Wystarczy 10 minut i 0 groszy, a proporcja to 1:1

Zamiokulkas to roślina idealna dla tych, którzy nie mają zbyt dużo czasu na codzienną pielęgnację. Potrafi przetrwać tygodnie bez podlewania, nie grymasi przy zmianach temperatury i dobrze znosi suche powietrze. Ale nawet on potrzebuje wsparcia, by rozwijać się zdrowo i wypuszczać grube, błyszczące liście. Zamiast sięgać po sklepowe nawozy, wykorzystaj to, co i tak ląduje w zlewie – wodę po gotowaniu kaszy jaglanej. Wystarczy 10 minut, proporcja 1:1 i nic nie kosztuje, a efekty mogą cię naprawdę zaskoczyć.