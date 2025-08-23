Hortensje to jedne z najpiękniejszych roślin ogrodowych, zachwycające bujnymi kwiatostanami i żywymi kolorami liści. Niestety, wiele osób z niepokojem obserwuje, jak ich kwiaty zaczynają brązowieć i usychać. Często problem wynika nie z choroby, ale z drobnego, powtarzanego błędu pielęgnacyjnego.

Dlaczego hortensje brązowieją?

Hortensje preferują glebę lekko kwaśną, wilgotną, ale przepuszczalną. Zbyt rzadkie podlewanie prowadzi do przesuszenia kwiatów, natomiast nadmiar wody może powodować gnicie korzeni. Najlepiej podlewać roślinę rano lub wieczorem, unikając silnego słońca, aby woda nie parowała zbyt szybko.

Jednak najczęstszym błędem jest sadzenie jej w zbyt słonecznym stanowisku. Brzmi to dziwnie, bo w końcu hortensja kocha słońce i ciepło, ale nie każda hortensja lubi słońce, a wręcz intensywne promienie mogą jej zaszkodzić. Choć przez kilka godzin dziennie roślina może cieszyć się promieniami, ekspozycja na palące południowe słońce niemal zawsze kończy się brązowieniem kwiatów i przypalaniem liści. Kwiatostany tracą wtedy intensywny kolor, szybciej więdną, a cała roślina wygląda na przesuszoną, nawet jeśli jest regularnie podlewana.

Najlepszym miejscem dla hortensji jest półcień, a więc stanowisko, gdzie rano dociera łagodne słońce, a w najgorętszych godzinach dnia roślina osłonięta jest przed upałem. Jeśli hortensja rośnie w donicy na balkonie lub tarasie, warto przestawić ją w mniej nasłonecznione miejsce lub osłonić lekką zasłoną ogrodową. Dzięki temu unikniesz nieestetycznych brązowych plam i przedłużysz okres kwitnienia.

Hortensja najczęściej brązowieje przez zbyt mocne słońce i brak wody, fot. Adobe Stock, limanskaya

Jak zapobiegać brązowieniu hortensji?

Hortensje mogą długo cieszyć oko swoimi kolorami, jeśli zapewnisz im odpowiednią pielęgnację. Poza odpowiednim stanowiskiem i podlewaniem warto dbać także o przycinanie, ściółkowanie oraz kilka zabiegów, które przeprowadza się po kwitnieniu. Przekwitnięte kwiatostany warto pozostawić do końca sezonu, chyba że wyglądają bardzo nieestetycznie. Zaschnięte kwiaty mogą chronić młode pędy i osłaniać korzenie. Wczesną wiosną usuń tylko martwe lub uszkodzone pędy.

Warstwa kory, liści lub kompostu wokół korzeni z kolei utrzymuje wilgotność gleby i chroni roślinę przed wahaniami temperatur. Ściółka dodatkowo ogranicza wzrost chwastów i poprawia strukturę gleby.

