Hortensje to prawdziwe pijawki, ale jednocześnie bardzo kapryśne. To, jak, kiedy i czym je podlewasz, ma największy wpływ na to, jak hortensje rosną i kwitną. Nie chodzi jednak o to, żeby lać wodę codziennie bez opamiętania. Musisz znać kilka prostych zasad, które naprawdę robią różnicę, a twój ogród zmieni się w krainę czarów.

Reklama

Jak często podlewać hortensje?

Hortensje mają stosunkowo płytki system korzeniowy, dlatego potrzebują regularnego nawadniania, szczególnie w okresach suszy. Nie znoszą jednak nadmiaru wody - zalana gleba może prowadzić do gnicia korzeni. Najlepiej podlewać je wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi zaczyna przesychać.

W upalne dni nawet codziennie, ale krótkim, umiarkowanym strumieniem. W chłodniejsze dni wystarczy podlewać co 2-3 dni, obserwując stan gleby. Najlepiej robić to rano lub późnym popołudniem, gdy słońce nie parzy liści ani nie powoduje szybkiego parowania wody.

Czym podlewać hortensje?

Hortensja jest bardzo wrażliwa na zmiany pH. Mogą nie tylko zmienić częstotliwość i długość kwitnienia, ale czasem także zmieniać kolor. Przede wszystkim unikaj kranówki. Woda z kranu często zawiera wapń, który z czasem może podnosić pH gleby. A hortensje zdecydowanie wolą podłoże lekko kwaśne, czyli niskie.

Jeśli masz możliwość, podlewaj rośliny wodą deszczową lub przegotowaną (ostudzoną), szczególnie jeśli zależy Ci na intensywnym kolorze kwiatów. Świetnie sprawdzi się także podlewanie hortensji wodą bananową albo gnojówką z pokrzywy.

Jeśli dodatkowo podlewasz nawozami płynnymi, zawsze rób to zgodnie z zaleceniami producenta. Zbyt wysokie stężenie może spalić korzenie i liście hortensji.

Hortensje lubią wilgoć, ale nie znoszą przelania, fot. Adobe Stock, mashiki

Kiedy podlewać hortensje?

Czas podlewania ma również ogromne znaczenie. W "złej" porze dnia możesz więcej zaszkodzić, niż pomóc. Zawsze podlewaj hortensje wczesnym rankiem lub po zachodzie słońca. Wtedy woda ma czas wsiąknąć w ziemię i nie odparuje za szybko. Unikaj podlewania w pełnym słońcu - krople wody mogą działać jak soczewki i poparzyć liście.

Staraj się kierować strumień wody bezpośrednio na glebę, a nie na liście czy kwiaty. Mokre liście są bardziej podatne na choroby grzybowe, a ciężkie kwiatostany mogą się łamać pod wpływem wody.

W deszczowe dni warto obserwować pogodę, jeśli ziemia jest dobrze nawodniona po opadach, podlewanie można spokojnie odpuścić na kilka dni. Nie zapominaj również o podlewaniu hortensji jesienią - zwłaszcza młode rośliny potrzebują wtedy wsparcia, by dobrze przygotować się do zimy.

Czytaj także: