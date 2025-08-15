Kwiaty tej hortensji wyglądają jak owoce z bitą śmietaną. Zdobią ogród do późnej jesieni
Bajkowe kwiaty hortensji Pinky Winky zachwycają kolorami. Mogą zdobić twój ogród aż do października, jeśli odpowiednio zadbasz o krzewy.
Hortensje najczęściej kojarzą się z okazałami kwiatami w kształcie pomponów i w kolorze bieli. Ale wachlarz odmian tych popularnych krzewów ozdobnych jest znacznie szerszy.
Hortensja Pinky Winky zachwyca kwiatami
Hortensja Pinky Winky to jedna z odmian hortensji bukietowych, która zachwyca charakterystycznymi dla tej grupy dorodnymi kwiatostanami w kształcie wydłużonych stożków. Osiągają one pokaźne rozmiary, bo mogą mieć nawet do 40 cm długości. Ale znaczna wielkość kwiatów nie jest jedynym atutem tej odmiany.
Cechą charakterystyczną hortensji Pinky Winky jest przepiękne, dwukolorowe ubarwienie kwiatostanów. U dołu mają one odcień głębokiego, malinowego różu, stąd porównanie do owocowego deseru. Wierzchołki kwiatów mają natomiast kolor kremowo-biały i sprawiają wrażenie, jakby były zanurzone w bitej śmietanie.
Krzewy hortensji Pinky Winky dorastają do wysokości od 1,5 do nawet 2 metrów. W sprzyjających warunkach kwitną długo, bo od lipca aż do października.
Zasady uprawy hortensji Pinky Winky
Hortensja Pinky Winky dobrze czuje się na stanowiskach słonecznych, ale urośnie także w półcieniu. Preferuje żyzną glebę o stałym, ale umiarkowanym poziomie wilgotności oraz lekko kwaśny odczyn ziemi. Podłoże powinno być przepuszczalne.
Jeśli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, hortensja Pinky Winky wymaga regularnego podlewania, a dla obfitego i długiego kwitnienia — także systematycznego nawożenia. Należy także na bieżąco pozbywać się przekwitniętych kwiatostanów, bo pobudzi to roślinę do produkcji nowych pąków.
Odmiany hortensji o kolorowych kwiatach
Do odmian hortensji zachwycających unikalnym ubarwieniem zalicza się popularna Annabelle. Jej atutem są rekordowo wielkie kwiatostany, które w ciągu sezonu zmieniają kolor z białego na zielonkawy.
Charakterystyczne ubarwienie wyróżnia także hortensję Phantom. Jej kwiaty w ciągu sezonu przechodzą od kremowej bieli aż do odcieni różu. Tym sposobem daje piękny spektakl w ogrodzie aż do jesieni.
Na szczególną uwagę zasługuje także hortensja Limelight. Ta odmiana zachywca oryginalną, limonkową kolorystyką swoich okazałych kwiatostanów.
