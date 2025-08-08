Cukinia to jedno z ukochanych warzyw Polaków. Nie tylko wspaniale smakuje i pasuje do wielu dań, ale jest także łatwa w uprawie. Niewielkim nakładem pracy pozwala uzyskać obfite plony. Zbiory będą jeszcze większe, jeśli w sierpniu zastosujesz domowy nawóz do cukinii ze skórek bananów. Tak przedłużysz ich owocowanie do późnej jesieni.

Nawóz ze skórek bananów do cukinii

W sierpniu zbiory cukinii trwają w najlepsze. Pierwsze warzywa cieszą smakiem, ale ogrodnicy nie powinni spoczywać na laurach. Prawidłowo pielęgnowania cukinia może bowiem owocować aż do pierwszych przymrozków. Z reguły roślina kończy plonować w październiku. Aby zapewnić sobie tak duże zbiory, trzeba zadbać o systematyczne nawożenie.

Cukinia słynie z dorodnych owoców. Obfite plonowanie wiąże się jednak ze sporym wysiłkiem energetycznym, dlatego nawet w przypadku żyznego podłoża warto dodatkowo zasilać glebę nawozem. Dostarczanie składników odżywczych ma istotne znaczenie zwłaszcza w sierpniu, a więc często już po pierwszych zbiorach. Pobudza bowiem roślinę do zawiązywania nowych owoców i zaopatruje ją w substancje niezbędne do produkcji okazałych bulw.

Sierpniowa odżywka do cukinii powinna obfitować przede wszystkim w pierwiastki pobudzające do owocowania. Domowy nawóz z banana zawiera potas i fosfor, które wspierają plonowanie cukinii i pozytywnie wpływają na jakość oraz smak warzyw.

Jak zrobić nawóz z bananów do cukinii?

Do przygotowania nawozu zbierz skórki z 2-3 bananów. Skórka ma być świeża, nie musisz jej suszyć. Drobno pokrój obierki i wrzuć wszystkie do słoika. Zalej je 1 litrem przegotowanej, ciepłej wody, a następnie odstaw na 1-2 doby. Słoik powinien stać w zacienionym, ciepłym pomieszczeniu.

Po czasie woda nasiąknie sokiem ze skórek, które uwolnią substancje odżywcze. Teraz możesz przecedzić płyn i pozbyć się odpadów. Gotowy roztwór przed zastosowaniem w ogrodzie trzeba jeszcze rozcieńczyć. Trzymaj się proporcji 1:5, gdzie na jedną część bananowej esencji przypada 5 części przefiltrowanej wody w temperaturze pokojowej. Gotowym nawozem podlewaj cukinie raz na 2 tygodnie.

Skórki banana można też wykorzystać w ogrodzie na inne sposoby. Ususzone, a następnie zmielone można dodać do wody do podlewania lub rozsypać wokół roślin. Pokrojone skórki można także bezpośrednio wkopać do gleby przy cukiniach. Uwolnią składniki odżywcze wprost do podłoża.

Nawóz do cukinii ze skórek banana pobudza do owocowania, fot. Adobe Stock, Irina

Domowe nawozy do cukinii

W uprawie cukinii warto stosować także nawozy z innych odpadów oraz kuchennych resztek. Doskonale sprawdzą się tutaj niezastąpione fusy z kawy, które nie tylko dostarczą cennych składników odżywczych, ale także delikatnie zakwaszą glebę i odstraszą ślimaki.

Jeśli natomiast chcesz zmienić odczyn gleby na bardziej zasadowy, sięgnij po popiół drzewny, który poprawi strukturę podłoża i wzbogaci je w cenny wapń, magnez oraz potas.

