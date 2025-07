Tuje należą do najpopularniejszych krzewów ogrodowych, ale nie są pozbawione wad. Mają wysokie wymagania uprawowe, zawierają toksyny i są podatne na choroby oraz szkodniki. Do tego są mało oryginalną ozdobą ogrodu. Nic więc dziwnego, że wiele osób szuka alternatywy dla tui. Jako ich zamiennik doskonale sprawdzi się ligustr.

Jak prezentuje się ligustr w ogrodzie?

Ligustr to krzew ozdobny wywodzący się z rodziny roślin oliwkowatych. W Polsce najczęściej uprawiany jest ligustr jajolistny oraz pospolity. Spośród różnych gatunków tej rośliny, które wywodzą się głównie z Azji, to właśnie ligustr pospolity naturalnie występuje na terenach wschodniej Europy, zwłaszcza w rejonie Kaukazu. Jest więc doskonale przystosowany do naszych warunków klimatycznych i łatwo się go uprawia.

Małe wymagania to nie jedyna zaleta tej rośliny. Ligustr jest przede wszystkim ozdobą ogrodu. Jego liście mają kolor intensywnej zieleni i kształt zbliżony do elipsy, a do tego efektownie się błyszczą. Na tym jednak walory estetyczne tego krzewu się nie kończą. Latem ligustr obficie kwitnie, obsypując się okazałymi, białymi kwiatostanami, które jesienią zastępuje morze czarnych, okrągłych owoców przypominających jagody. Zdobią one krzewy przez całą zimę, ale są trujące.

Ligustr ma gęsty pokrój i bardzo szybko się rozkrzewia, dorastając do kilku metrów wysokości, w zależności od częstotliwości przycinania. Ta roślina doskonale znosi formowanie i znakomicie nadaje się na żywopłot.

Ligustr — uprawa i pielęgnacja

Ligustr pospolity nie należy do wymagających roślin. Urośnie zarówno w półcieniu, jak i na stanowisku słonecznym. Preferuje żyzną glebę, ale poradzi sobie także na bardziej ubogim podłożu, np. na piasku czy glinie.

Krzewy wymagają regularnego podlewania, chociaż dojrzała roślina poradzi sobie podczas krótkotrwałej suszy. Ligustr wyróżnia się dobrą mrozoodpornością, ale niektóre odmiany mogą gubić część liści podczas ostrej zimy. Najwytrwalsze są zimozielone odmiany, takie jak Atrovirens, a także ligustr jajolistny.

Ligustr nadaje się na żywopłot, fot. Adobe Stock, mmphotographie.de

Te krzewy posadź zamiast tui

Nie tylko ligustr zastąpi tuje w ogrodzie. Doskonałym wyborem będzie także laurowiśnia, która zachwyca żywo zielonymi liśćmi i tworzy gęsty, zwarty żywopłot. Do tego celu najlepiej nadają się 3 odmiany laurowiśni, które słyną ze swojej mrozoodporności i efektownego wyglądu.

Inne rośliny na żywopłot zimozielony to m.in. iglaste cisy i jałowce, które przez cały rok zachowują swoją urodę. Z kolei liściaste krzewy, które także doskonale nadadzą się na żywopłot, to bukszpan oraz berberys.

