Każdy ogrodnik wie, że rośliny szybko odwdzięczają się za poświęcony im czas i troskę. Kwitną, owocują i wypuszczają nowe pędy, jeśli tylko odpowiednio się o nie zadba. Dotyczy to nie tylko podlewania czy nawożenia, ale także zabiegów „leczniczych” i regeneracyjnych, które warto stosować po letnim przycinaniu krzewów i drzewek.

Nie zapomnij o maści ogrodniczej

Tak jak opatrujemy swoje skaleczenia i rany, tak samo warto potraktować krzewy i drzewa w ogrodzie, które również narażone są na różnego rodzaju „urazy”. Dochodzi do nich przede wszystkim po przycinaniu roślin, ale także w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych. Rany po cięciu czy uszkodzenia i złamania np. po wichurach to częste źródło chorób, do których dochodzi na skutek rozwoju grzybów, bakterii, szkodników i innych patogenów, szczególnie w wilgotnym środowisku.

Rany krzewów i drzew warto odpowiednio zabezpieczyć, aby umożliwić zasklepienie się tkanek i ochronić roślinę przed szkodliwym wpływem wilgoci powodującej gnicie czy drobnoustrojów chorobotwórczych odpowiedzialnych za rozwój infekcji. W tym celu uszkodzone miejsca należy pokryć specjalną maścią ogrodniczą. To środek, który działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Dezynfekuje, chroni i osusza zranione miejsca, wspierając zdrowy wzrost roślin.

Przepis na maść ogrodniczą z popiołu

Maść ogrodniczą można przygotować samodzielnie. Domowa mikstura będzie tańsza od sklepowej, a do tego w pełni naturalna i skuteczna. Regenerujące maści ogrodnicze przygotowuje się z kilku składników. Wśród nich powinny znaleźć się substancje działające przeciwgrzybiczo i odkażająco (np. popiół drzewny), a także środki nadające maści odpowiednią konsystencję i umożliwiające stworzenie bariery ochronnej w miejscu zranienia (żywica sosnowa, wosk pszczeli, glinka).

Do przygotowania maści ogrodniczej z popiołu potrzeba:

2 łyżki naturalnego popiołu drzewnego (bez chemicznych dodatków),

3 łyżki smalcu,

1 łyżka żywicy sosnowej lub wosku pszczelego,

1 łyżka gliny (np. glinki kaolinowej).

Wosk pszczeli lub żywicę rozpuść w kąpieli wodnej, dodając smalec i dokładnie wymieszaj. Dodaj przesiany popiół oraz glinę i mieszaj do uzyskania gładkiej maści o gęstej konsystencji. Gotową maść przelej do słoika lub pojemnika po kremie i zostaw do ostygnięcia.

Maść ogrodnicza z popiołu regeneruje krzewy i drzewa, fot. Adobe Stock, Rostislav Sedlacek

Maść ogrodnicza z popiołu ochroni rośliny

Gotową maść ogrodniczą należy nakładać na końcówki skróconych gałęzi po przycinaniu drzew i krzewów, a także na rany powstałe po uszkodzeniach, np. złamaniach pędów. Ze skaleczonego miejsca usuń ewentualne zanieczyszczenia. Zabieg należy przeprowadzić w słoneczny dzień, gdy rana będzie dokładnie osuszona.

Maść ogrodniczą dokładnie rozsmaruj pędzlem na zranionej powierzchni, nie pozostawiając wolnych miejsc, przez które mogłaby wnikać wilgoć. Po zabiegu przycinania możesz dodatkowo zastosować nawóz regenerujący, który pomoże roślinom wrócić do równowagi.

