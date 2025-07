Połamane pędy to efekt gwałtownych zjawisk atmosferycznych, a czasem nieostrożnego obchodzenia się z roślinami w domu lub w ogrodzie. Każda taka „rana” osłabia roślinę i może stać się siedliskiem bakterii, a co za tym idzie źródłem choroby. Aby do tego nie dopuścić, warto zastosować domową maść ogrodniczą z miodu i cynamonu.

Domowa maść ogrodnicza na połamane pędy - działanie

Złamany pęd roślinny to nie tylko defekt estetyczny, ale to także zagrożenie dla zdrowego rozwoju rośliny. W miejscu złamania może bowiem rozwinąć się infekcja lub dojść do gnicia reszty pędu. Aby do tego nie dopuścić, warto od razu zareagować, nakładając na ranę specjalną maść ogrodniczą. Nie trzeba korzystać ze sklepowych produktów, wystarczy domowa mikstura na bazie miodu i cynamonu. Jak działają te składniki?

Miód to naturalny antybiotyk , który działa przeciwbakteryjnie, a do tego kojąco, przyspieszając proces gojenia się tkanek. Tworzy barierę ochronną, która zapobiega przenikaniu chorobotwórczych mikroorganizmów.

, który działa przeciwbakteryjnie, a do tego kojąco, przyspieszając proces gojenia się tkanek. Tworzy barierę ochronną, która zapobiega przenikaniu chorobotwórczych mikroorganizmów. Cynamon wykazuje działanie antyseptyczne i skutecznie przeciwdziała rozwojowi patogenów, takich jak pleśń czy grzyby. Dzięki temu uszkodzone tkanki nie są narażone na rozwój infekcji.

Maść ogrodniczą z miodu i cynamonu można stosować w przypadku roślin ogrodowych, w tym krzewów ozdobnych, takich jak róże, czy owocowych, jak choćby maliny.

Ta domowa mikstura doskonale sprawdzi się również w codziennej pielęgnacji roślin doniczkowych. Można ją zastosować w przypadku złamania pędu u zamiokulkasa czy sansewierii. Warto przy tym zaznaczyć, że miodowo-cynamonowa pasta to także naturalny ukorzeniacz.

Przepis na domową maść ogrodniczą z miodu i cynamonu

Przygotowanie domowej maści ogrodniczej na bazie miodu i cynamonu jest proste i szybkie, nie wymaga ani podgrzewania składników, ani procesu pasteryzacji. Wystarczy tylko wybrać dobrej jakości płynny miód bez dodatków, a także mielony cynamon.

Pół łyżeczki cynamonu dokładnie rozprowadź w łyżce miodu. Dodatkowo mieszankę można zagęścić odrobiną skrobi ziemniaczanej lub glinki, która stanowi częsty dodatek do maści ogrodniczych.

Tak przygotowaną miksturę należy nakładać na pędy roślinne w miejsca po cięciu lub złamaniu, posługując się np. małą drewnianą szpatułką, patyczkiem higienicznym lub pędzelkiem, bądź po prostu palcem w rękawicy.

Maść ogrodnicza z miodu i cynamonu nadaje się do roślin ogrodowych i domowych, fot. Adobe Stock, Надежда Урюпина

Pamiętaj o maści ogrodniczej po przycinaniu roślin

Maść ogrodnicza to ratunek dla roślin w nagłych sytuacjach, np. po złamaniu pędów, ale także w przypadku okresowego przycinania, np. krzewów i drzewek. W lipcu i sierpniu przypada pora letniego przycinania wielu roślin w ogrodzie, m.in. krzaczków czerwonych porzecze po owocowaniu czy krzewuszki bądź jaśminowca po przekwitnięciu.

Przycinanie przygotowuje roślinę na sezon jesienny, a czasem pobudza do ponownego kwitnięcia, ale pozostawia także rany, które mogą stać się zarzewiem infekcji, zwłaszcza przy deszczowej pogodzie. Miejsca po cięciu należy odpowiednio zabezpieczyć, by szybciej się zasklepiły. Pomoże w tym domowa maść ogrodnicza z popiołu, która działa regenerująco i kojąco na skrócone pędy.

