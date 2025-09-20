Proteiny, czyli białka, z których zbudowane są nasze komórki, znajdziesz w wielu kosmetykach. Proteinowe szampony, odżywki, kremy, sera i maski są na wyciągnięcie ręki i zazwyczaj dają doskonałe efekty. Czy zatem warto robić domowe maseczki proteinowe? Przyglądam się temu zagadnieniu z bliska.

Reklama

Czy domowe maski proteinowe są warte uwagi?

Domowe maski proteinowe mają sens jeśli chcesz być pewna naturalnego składu kosmetyku. Robiąc maseczki DIY, uniknasz potencjalnie szkodliwych substancji, takich jak detergenty, parabeny czy silikony, obecnych w niektórych kosmetykach ze sklepu.

Unikaj kosmetyków z silnymi detergentami (np. SLS, SLES) i alkoholami wysuszającymi, które mogą wypłukiwać lub niszczyć proteiny. Małgorzata Pindur, właścicielka marki Clarena

Niestety białka zawarte w domowych produktach, jak jajka, mogą być zbyt duże, by wniknąć głęboko we włosy i skórę. Wniosek z tego, że działanie domowych masek jest jedynie powierzchowne. Domowe kosmetyki nie zdadzą egzaminu jeśli twoje włosy lub skóra potrzebują silnego wsparcia. W takim wypadku niezbędne są profesjonalne, indywidualnie dobrane produkty ze sklepu.

Domowe maski proteinowe, dzięki którym twoje włosy nabiorą blasku

Domowe maski działają" tu i teraz", ale to nie znaczy, że nie warto po nie sięgać. Jeśli potrzebujesz natychmiastowego efektu, zrób maskę z łatwo dostępnych składników, takich jak jajko (bogate w białko i lecytynę), jogurt naturalny (źródło protein i witamin), czy żelatyna (źródło kolagenu wzmacniającego włosy). Wzbogacając maskę o miód (nawilża i odżywia) lub oleje roślinne (oliwa z oliwek, olej z kiełków pszenicy), możesz stworzyć odżywczy zabieg, który natychmiast nada włosom połysk.

Poniżej przepis na skuteczną maseczkę, która zadziała już w 20 minut. Wszystkie potrzebne składniki na pewno masz w lodówce.

Składniki:

2 łyżki naturalnego jogurtu,

1 łyżka miodu,

1 łyżeczka oleju kokosowego (opcjonalnie).

Sposób użycia:

Wymieszaj składniki w miseczce. Nałóż maskę na wilgotne włosy. Pozostaw na 20-30 minut, a następnie spłucz letnią wodą i umyj włosy szamponem.

Maseczki DIY na twarz dadzą ci natychmiastowy efekt glow

Domowe maski proteinowe na skórę działają tak samo jak te do włosów — "tu i teraz". Sięgaj po nie np. przed ważnym spotkaniem, kiedy potrzebujesz efektu glow.

Maskę DIY możesz przygotować z białka jajka, które dostarcza skórze protein, napina ją, zwęża pory i oczyszcza. Składnik ten połącz z miodem, jogurtem, cytryną lub płatkami owsianymi, tworząc kosmetyki o działaniu nawilżającym, wygładzającym, rozjaśniającym i łagodzącym podrażnienia. Przepis na popularną maseczkę proteinową znajdziesz poniżej.

Składniki:

1 białko jajka,

kilka kropli świeżo wyciśniętego soku z cytryny.

Sposób użycia:

Reklama