Na rynku dostępne są różne kosmetyki, do których mamy większe lub mniejsze zaufanie. Nasz największy podziw wzbudzają jednak produkty, które są na rynku od wielu lat, a wciąż cieszą się olbrzymią popularnością wśród kobiet. Niedawno pisałam, że jako redaktorka beauty nie wyobrażam sobie makijażu bez tego kultowego pudru, który jest na rynku od lat 50. Podobnie jest w przypadku legendarnego zapachu. Te perfumy z PRL-u znów są hot i rozchodzą się jak świeże bułeczki. Podobną popularnością cieszy się róż do policzków, który jest na rynku od 150 lat! Poznaj ten kosmetyk.

Kultowy wypiekany róż do policzków Bourjois Paris ma już ponad 150 lat

Historia tego kosmetyku sięga lat 60. XIX wieku! To właśnie wtedy we Francji zadebiutowała marka, która chciała wprowadzić świeżość i naturalność do makijażu. Make-up wówczas kojarzył się bowiem wyłącznie z wizażem scenicznym, do którego używano ciężkich, wyrazistych kosmetyków. Bourjois Paris miał być zatem powiewem świeżości na scenie.

Pierwsze produkty marki błyskawicznie zyskały uznanie Francuzek. W 1963 roku założyciel marki, Alexander Napoleon Bourjois, stworzył pierwszy sypki róż do policzków. "Wypiekany" kolor zamknięty w okrągłym puzderku miał zapewniać kobietom świeży, naturalny look bez zbędnych kosmetyków. Od razu stał się odzwierciedleniem elegancji i luksusu, a potem zyskał sławę światową.

Róż do policzków Bourjois Paris, Fot. materiały promocyjne, cocolita.pl

Róż od Bourjois zapewnia naturalny efekt

Choć formuła tego kosmetyku była udoskonalana wraz z upływem lat i rozwojem techniki, jego wypiekana tekstura oraz efekt, jaki pozostawia na skórze, nadal jest taki sam. Nic więc dziwnego, że kobiety na całym świecie kochają róż Bourjois i ochoczo wykupują go w drogeriach.

Dzięki temu kosmetykowi jesteśmy w stanie osiągnąć naturalny, promienny efekt. Róż ma delikatną, leciutką konsystencję. Cudownie wtapia się w skórę, dzięki czemu jesteśmy w stanie nałożyć kilka warstw produktu, gdy chcemy osiągnąć wyrazistszy efekt.

Kultowy róż za jedyne 25 zł

Róż dostępny jest w różnych drogeriach. Szczególnie warto zwrócić uwagę na te internetowe, w których cena kosmetyku waha się w granicach 20-25 zł. Dostępny jest m.in. w cocolita.pl za jedyne 25,29 zł.

Co ciekawe, jest to produkt, który ma aż 10 wariantów kolorystycznych. Dodatkowo są one dostępne w wersji bardziej świetlistej lub matowej, więc nie dość, że możemy dobrać odcień idealny do swojej karnacji, to jeszcze upragniony efekt wpisujący się w nasz gust oraz przyzwyczajenia makijażowe.

