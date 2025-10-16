Niektóre kosmetyki są na rynku już tak długo, że wiele osób przestało zwracać na nie uwagę, a szkoda. Dla jeszcze innych używanie ich to sentymentalna podróż. A są też tacy, którzy dziś nie wyobrażają sobie życia bez tych kosmetyków, choć dawniej nie mieli z nimi styczności. Ja należę do tej ostatniej grupy, jeśli chodzi o puder, bez którego obecnie nie wyobrażam sobie makijażu. Stosuję go od miesięcy, a dopiero niedawno odkryłam, że to kultowy kosmetyk, który jest na rynku od ponad 70 lat.

Reklama

Kultowy puder Max Factor Creme Puff powstał w latach 50.

Puder Max Factor Creme Puff to kultowy kosmetyk na rynku. Jest to bowiem sypki puder, który doskonale matuje skórę i świetnie sprawdza się zamiast podkładu. Niektórzy uważają nawet, że to swoisty fluid w kamieniu.

Zanim jednak przejdę do jego specyfiki, warto wspomnieć o jego historii. Ten kosmetyk powstał w latach 50. XX wieku. Gdy w 1953 roku Max Factor wydał ten produkt na rynek, od razu zyskał miano rewolucyjnego. Puder, podkład i kosmetyk utrwalający makijaż w jednym? Wszyscy myśleli, że to niemożliwe, a jednak... Ten puder do dziś utrzymuje miano rewolucyjnego.

Kultowy puder Max Factor Creme Puff, Fot. materiały promocyjne, rossmann.pl

Puder matujący Max Factor to HIT

To kosmetyk wielozadaniowy. Przede wszystkim ma za zadanie matować naszą skórę i utrzymywać efekt velvet skin przez cały dzień. To jednak nie wszystko. Pomimo matującego efektu, ten puder zostawia na twarzy delikatną poświatę i blask, zapewniając jej świeży oraz promienny wygląd.

Jest to produkt, który można dopasować do każdej cery. Posiada aż 6 wariantów kolorystycznych, wśród których każda z nas znajdzie opcję idealną dla siebie. Właśnie dlatego producent zapewnia, że puder może pełnić też funkcję podkładu.

Nic więc dziwnego, że kobiety tak chętnie decydują się na zakup tego pudru. Jest to bowiem luksusowy produkt w przystępnej cenie - 35,99 zł. Wizażanki oceniają go bardzo dobrze.

"Puder Creme Puff od Max Factor to klasyk, po który sięgnęłam z ciekawości i… nie zawiodłam się."

"Dobrze wyrównuje koloryt i matuje skórę. Nie wysusza i nie uwydatnia skórek."

"Max Factor Creme Puff to mój pewniak, gdy potrzebuję dobrego krycia i matowego wykończenia na cały dzień" - piszą użytkowniczki na portalu wizaz.pl.

Ja sama niedawno dołączyłam do grona zachwyconych użytkowniczek tego kultowego pudru.

Nie wyobrażam sobie makijażu bez tego pudru

Puder Creme Puff marki Max Factor stosuję od wielu miesięcy. To już moje kolejne opakowanie i wiem, że doskonale sprawdza się w przypadku mojej skóry. Jest o wiele lżejszy niż klasyczne podkłady, ładnie matuje i doskonale radzi sobie z makijażem tuż po pielęgnacji kremem. Mogę zatem zawsze mieć go przy sobie i użyć w każdej chwili, gdy tego potrzebuję.

To klasyka w najlepszym wydaniu. Warto zatem go wypróbować i dołączyć do grona kobiet, które stosują ten puder od lat.

Czytaj także: