Obserwując pokazy mody na sezon jesień-zima 2025/2026 można by powiedzieć, że obecnie trendem nie są grube, przerysowane rzęsy, a wręcz przeciwnie – ghost lashes, czyli "rzęsy widmo". Zgoda. Jednak mocno podkreślone rzęsy traktujemy jak małą czarną — tak samo ja ona rzęsy jak u laki nigdy nie wyjdą z mody.

Reklama

Jeśli szukasz maskary, która sprawi, ze twoje rzęsy będą jak wachlarze, to właśnie ją znalazłaś. I wcale nie musisz zapłacić za nią "miliona dolarów". Pamiętaj, że mocno podkreślone rzęsy to nie tylko dopełnienie imprezowego looku. Świetnie sprawdzą się także jako element codziennego make-upu. Uwaga. Grube i długie rzęsy powinny w makijażu grać pierwsze skrzypce. Nigdy nie łącz ich np. z czerwoną szminką — w tym przypadku obowiązuje zasada "im mniej, tym lepiej".

Tusz do rzęs - Fot. Maybelline.com

Rzęsy jak wachlarze — jak je zrobić?

Jak pogrubić i przedłużyć rzęsy? Oczywiście możesz skorzystać z zabiegu przedłużania rzęs, możesz też przykleić kępki samodzielnie w domu, ale możesz też użyć maskary, która sprawia, że moje rzęsy są jak wachlarze. Zdradzę ci tajemnicę, że jest to tusz Maybelline Lash Sensational Very Black. Cena tuszu to 25 zł. Jakie jeszcze zalety ma ten tusz poza tym, że jest tani i daje efekt rzęs jak u laki? Nie obsypuje się, a to znaczy, że po całym dniu nie będziesz wyglądać jak "panda".

Długie, grube rzęsy — komu pasują

Mówi się, że długie i grube rzęsy pasują wszystkim. Rzęsy jak wachlarze mogą stworzyć piękny, wyrazisty efekt, powiększając oczy i dodając spojrzeniu głębi, ale zbyt gęste i długie mogą przytłoczyć oko. Uważać powinnaś szczególnie jeśli masz bardzo drobną twarz — grube i długie rzęsy w twoim przypadku będą wyglądać groteskowo. Efektu rzęs jak u lalki nie polecam także jeśli masz opadającą powiekę.

Jeśli nie wiesz, czy mocno pomalowane rzęsy będą podkreślać twoją urodę, czy wręcz przeciwnie, uwidocznią wszystkie jej mankamenty, polecam nakładać tusz stopniowo. Tuszem Maybelline Lash Sensational Very Black bardzo łatwo możesz stopniować efekt, dodając kolejne warstwy.

Przeczytaj także: