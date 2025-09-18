Ta maskara sprawia, że moje rzęsy wyglądają jak wachlarze. To tusz za 25 zł
Grube i długie rzęsy, tak samo jak mała czarna i czerwona szminka, nigdy nie wyjdą z mody. Ja wiem, który tusz sprawi, że twoje rzęsy będą wyglądać jak u lalki. poniżej zdradzam tę tajemnicę.
Obserwując pokazy mody na sezon jesień-zima 2025/2026 można by powiedzieć, że obecnie trendem nie są grube, przerysowane rzęsy, a wręcz przeciwnie – ghost lashes, czyli "rzęsy widmo". Zgoda. Jednak mocno podkreślone rzęsy traktujemy jak małą czarną — tak samo ja ona rzęsy jak u laki nigdy nie wyjdą z mody.
Jeśli szukasz maskary, która sprawi, ze twoje rzęsy będą jak wachlarze, to właśnie ją znalazłaś. I wcale nie musisz zapłacić za nią "miliona dolarów". Pamiętaj, że mocno podkreślone rzęsy to nie tylko dopełnienie imprezowego looku. Świetnie sprawdzą się także jako element codziennego make-upu. Uwaga. Grube i długie rzęsy powinny w makijażu grać pierwsze skrzypce. Nigdy nie łącz ich np. z czerwoną szminką — w tym przypadku obowiązuje zasada "im mniej, tym lepiej".
Rzęsy jak wachlarze — jak je zrobić?
Jak pogrubić i przedłużyć rzęsy? Oczywiście możesz skorzystać z zabiegu przedłużania rzęs, możesz też przykleić kępki samodzielnie w domu, ale możesz też użyć maskary, która sprawia, że moje rzęsy są jak wachlarze. Zdradzę ci tajemnicę, że jest to tusz Maybelline Lash Sensational Very Black. Cena tuszu to 25 zł. Jakie jeszcze zalety ma ten tusz poza tym, że jest tani i daje efekt rzęs jak u laki? Nie obsypuje się, a to znaczy, że po całym dniu nie będziesz wyglądać jak "panda".
Długie, grube rzęsy — komu pasują
Mówi się, że długie i grube rzęsy pasują wszystkim. Rzęsy jak wachlarze mogą stworzyć piękny, wyrazisty efekt, powiększając oczy i dodając spojrzeniu głębi, ale zbyt gęste i długie mogą przytłoczyć oko. Uważać powinnaś szczególnie jeśli masz bardzo drobną twarz — grube i długie rzęsy w twoim przypadku będą wyglądać groteskowo. Efektu rzęs jak u lalki nie polecam także jeśli masz opadającą powiekę.
Jeśli nie wiesz, czy mocno pomalowane rzęsy będą podkreślać twoją urodę, czy wręcz przeciwnie, uwidocznią wszystkie jej mankamenty, polecam nakładać tusz stopniowo. Tuszem Maybelline Lash Sensational Very Black bardzo łatwo możesz stopniować efekt, dodając kolejne warstwy.
Przeczytaj także:
- Ta odżywka ratuje moje suche i szorstkie włosy. Po brzegi napakowana jest peptydami i olejami
- Coffee detail nude to modne paznokcie na jesień 2025. Minimalistki je pokochają
- Proteiny w pielęgnacji skóry są jak eliksir młodości. Ujędrniają, wygładzają i nawilżają cerę