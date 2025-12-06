Emulsja z peptydem miedziowym to innowacyjny kosmetyk, który skutecznie wspiera walkę ze zmarszczkami, poprawia napięcie i koloryt skóry. Obecnie w drogerii Hebe można skorzystać z atrakcyjnej promocji 2+1, która polega na tym, że przy zakupie trzech produktów najtańszy z nich kosztuje tylko 1 zł – warunkiem jest to, że muszą mieć specjalne oznaczenie. To doskonała okazja, by uzupełnić swoją pielęgnację o skuteczne dermokosmetyki w korzystnej cenie.

Działanie emulsji z peptydem miedziowym

Emulsja z peptydem miedziowym Bandi Medical Expert Anti-Age wyróżnia się lekką, szybko wchłaniającą się formułą, która nie pozostawia tłustego filmu na skórze. Po aplikacji skóra staje się natychmiastowo nawilżona i wygładzona, co daje poczucie komfortu i ukojenia. Regularne stosowanie produktu wpływa korzystnie na wygląd cery – poprawia jej napięcie, koloryt oraz elastyczność. W widoczny sposób redukuje widoczność zmarszczek i sprawia, że skóra wygląda promienniej i młodziej.

Skład silnie przeciwzmarszczkowej emulsji

Formuła emulsji została opracowana z myślą o zaawansowanej pielęgnacji anti-aging. Zawarte w niej składniki aktywne oddziałują na różne aspekty starzenia się skóry, zapewniając kompleksowe działanie odmładzające. Starannie dobrany skład wspiera regenerację skóry, zwiększa jej jędrność i elastyczność. Dzięki synergii komponentów efekt działania widoczny jest już po kilku dniach stosowania. Znajdziesz w niej:

peptyd miedziowy – jest to bioaktywny składnik naturalnie występujący w organizmie, znany z właściwości odmładzających. W kosmetykach wspomaga produkcję kolagenu, poprawiając jędrność i elastyczność skóry. Dodatkowo działa rozjaśniająco i wspiera wyrównanie kolorytu cery,

kompleks peptydów kolagenowego i neuromodelującego – to połączenie składników, które przywracają napięcie i gładkość skóry. Redukują widoczność zmarszczek mimicznych oraz zapobiegają ich pogłębianiu. Ich działanie skutkuje wygładzeniem skóry i poprawą owalu twarzy,

fitoceramidy – kompleks roślinnego pochodzenia bogaty w niezbędne kwasy tłuszczowe omega-3, -6 i -9. Regenerują barierę lipidową skóry, zapewniając jej odpowiednie nawilżenie i ochronę przed przesuszeniem. Wspierają także odbudowę ceramidów naskórkowych,

krzemHA (organiczny krzem i kwas hialuronowy) – kompleks silnie nawilżający, który działa w głębokich warstwach skóry. Zwiększa sprężystość, poprawia strukturę naskórka i ujędrnia cerę. Dzięki niemu skóra staje się gładsza i bardziej elastyczna.

Zalety oraz wady ujędrniającej skórę emulsji

Emulsja wyróżnia się skutecznym działaniem przeciwstarzeniowym, lekką konsystencją oraz bogatym składem. Użytkowniczki doceniają szybkie efekty w postaci poprawy napięcia, nawilżenia i ogólnego wyglądu skóry. Kosmetyk został pozytywnie oceniony za komfort aplikacji i wyraźną poprawę kondycji cery. W drogerii Hebe ma ocenę 4,8/5.

Doskonały produkt, chyba czwarte opakowanie, peptydy miedziowe robią robotę :) napisała jedna z klientek Hebe.

Wadą może być dość wysoka cena – 139,99 zł za 50 ml – jednak konsumentki twierdzą, że produkt jest wart swojej ceny, zwłaszcza że obecnie można go nabyć w promocji 2+1 w drogerii Hebe.

