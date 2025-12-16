Poszukiwania idealnego połączenia pielęgnacji oraz makijażu nie jest prostym zadaniem i czasem wymaga miesięcy testów. Nie zawsze bowiem nasz ulubiony krem czy serum dobrze wygląda pod danym podkładem, a to powoduje komplikacje. Zamiast więc męczyć cerę i portfel, testując kolejne kupione w drogerii produkty, lepiej sięgnąć po sprawdzony kosmetyk 2w1. Jeden z nich można właśnie teraz jest na promocji w Rossmannie, ale trzeba się spieszyć, bo można go dorwać w okazyjnej cenie tylko do 17 grudnia 2025. Sprawdź, o jakim produkcie mowa i przetestuj go na własnej skórze.

Serum w podkładzie, czyli przyjaciel cery 2w1

Większość z nas codziennie rano spędza sporo czasu w łazience, bo najpierw robi szybką pielęgnację, a potem jeszcze makijaż. Wklepujemy więc w twarz ulubione kremy czy serum, a potem zabieramy się za nakładanie fluidu pędzlem, gąbeczką czy palcami. Wszystko to sprawia, że minuty, które rano są na wagę złota, mijają w mgnieniu oka i zaraz trzeba w pośpiechu biec do codziennych obowiązków. Okazuje się jednak, że można ułatwić sobie życie. Wystarczy sięgnąć po serum w podkładzie od L'ORÉAL True Match.

Ten produkt nadaje się dla każdego typu skóry, nawet tej wyjątkowo wrażliwej. To prawdziwy przyjaciel każdej kobiety, bo działa dwutorowo. Jednocześnie nawilża i rozświetla oraz wyrównuje koloryt i kryje niedoskonałości. Jakby tego było mało, kosmetyk ten zawiera 1% kwasu hialuronowego, dzięki czemu ujędrnia skórę już po około 1,5 miesiąca regularnej aplikacji każdego dnia. Po takim czasie cera staje się nie tylko rozświetlona, ale i sprężysta, a dzięki temu każdy makijaż wygląda doskonale, carówno ten lekki, jak i mocniejszy wieczorowy look.

A jak używać tego produktu, aby osiągnąć takie efekty? Sprawa jest banalnie prosta i zajmuje dosłownie chwilę, bo wystarczy tylko wstrząsnąć buteleczką, a potem pobrać wygodną pipetką 2-3 kropelki kosmetyku i rozprowadzić je na oczyszczonej twarzy. W ten sposób twarz wygląda na odżywioną i pełną blasku, a wszystko to w dosłownie kilka sekund.

fot. serum w podkładzie Loreal, materiały prasowe rossmann.pl

Tylko teraz w promocyjnej cenie

Jeśli przekonuje cię oszczędność czasu dzięki łączeniu pielęgnacji z makijażem i chcesz wypróbować serum w podkładzie, to teraz jest najlepszy moment. Wszystko dlatego, że w Rossmanie jest ono dostępne w promocyjnej cenie 49,99 zł za buteleczkę o pojemności 30 ml. To doskonała okazja, bo regularna cena tego produktu wynosi 73,99 zł.

Trzeba tylko się spieszyć, bo obniżka trwa tylko do 17 grudnia 2025, a półki w niektórych drogeriach mogą już świecić pustkami. Najlepiej więc zerknij już dziś do swojego najbliższego sklepu, aby dorwać własną buteleczkę.

Czytaj także: