Polki biegną do Hebe po viralowy koreański krem BB. Tylko teraz kosztuje 22,79 zł
Viralowy hit z Korei ma promocyjną cenę, której nie możesz przegapić. Teraz możesz kupić go w Hebe aż 10 zł taniej. Zapewnia promienną cerę, pielęgnację i ochronę SPF – wszystko w jednym produkcie!
Krem BB Missha z Hebe stał się jednym z najbardziej pożądanych produktów ostatnich lat. To połączenie skutecznego makijażu i pielęgnacji skóry, które zachwyciło tysiące użytkowniczek. Formuła kosmetyku została opracowana z myślą o cerze dojrzałej, oferując jednocześnie ochronę przeciwsłoneczną SPF 42, lekką konsystencję oraz składniki aktywne o właściwościach nawilżających i kojących. Produkt jest dostępny w praktycznej tubce o pojemności 20 ml i zdobył aż 4545 opinii (i to w samej drogerii Hebe), co świadczy o jego ogromnej popularności wśród klientek.
Krem BB Missha z Hebe to koreański viral za 22,79 zł
Missha M Perfect Cover to kosmetyk, który zdobył ogromną popularność w mediach społecznościowych. Teraz dostępny jest w drogerii internetowej Hebe w promocyjnej cenie 22,79 zł – wcześniej kosztował 32,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 22,89 zł). Produkt łączy funkcje makijażu i pielęgnacji, oferując średnie do wysokiego krycie, które jednocześnie nadaje skórze naturalny wygląd i świetliste wykończenie.
Krem nie obciąża skóry, sprawiając, że cera wygląda zdrowo i promiennie. Jego trwała formuła pozwala utrzymać makijaż przez wiele godzin - bez konieczności poprawek. To idealny wybór dla osób, które cenią sobie kosmetyki 2w1, pozwalające na szybkie i skuteczne przygotowanie cery na każdy dzień. Kosmetyk dostępny jest w poręcznej tubce o pojemności 20 ml, co czyni go praktycznym zarówno do codziennego użytku, jak i podróży.
Składniki aktywne i piękny makijaż
Missha BB Cream to połączenie makijażu i pielęgnacji w jednym. W jego formule znajdziemy składniki, które dbają o kondycję skóry:
- kwas hialuronowy – intensywnie nawilża, wygładza i utrzymuje odpowiedni poziom nawodnienia skóry,
- ceramidy – wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry i poprawia jej elastyczność,
- wyciąg z liści rozmarynu – działa przeciwzapalnie, koi cerę i wspomaga regenerację,
- wyciąg z kwiatów rumianku – łagodzi podrażnienia i ma właściwości antybakteryjne.
Dzięki tym składnikom krem nie tylko tuszuje niedoskonałości, ale również aktywnie wspiera skórę, sprawiając, że z dnia na dzień wygląda lepiej. Missha BB Cream zapewnia efekt nieskazitelnej cery, wyrównuje koloryt i maskuje przebarwienia.
Zalety i wady koreańskiego kremu BB
Do najważniejszych zalet kremu BB Missha Hebe należą:
- naturalne, świetliste wykończenie,
- średnie do wysokiego krycie,
- wysoka ochrona przeciwsłoneczna (SPF 42),
- lekka, nieobciążająca formuła,
- działanie nawilżające i pielęgnacyjne.
Produkt sprawdzi się w codziennym użytkowaniu oraz na specjalne okazje. Utrzymuje się na skórze przez wiele godzin, nie tworząc efektu maski. Dzięki temu jest doskonałym wyborem dla kobiet ceniących wygodę i wielofunkcyjność. Produkt w samej drogerii Hebe zdobył już 4545 opinii, co tylko potwierdza jego popularność. Jego średnia ocena to aż 4,8/5.
Najlepszy jaki miałam, idealny kolor dla mnie, pięknie się trzyma, spełnia moje oczekiwania w 100%
Jedyną wadą kremu jest ograniczona dostępność odcieni – oferowany jest w zaledwie pięciu wariantach kolorystycznych. Jedną z właściwości formuły jest dopasowywanie się do różnych karnacji, ale dotyczy to przede wszystkim jasnych skór. Posiadaczki ciemniejszych odcieni skóry mogą nie być zadowolone z dopasowania produktu.
