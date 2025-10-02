Każda z nas zna to uczucie: po kilku godzinach makijaż traci świeżość, zaczyna się ścierać, linie rozmazują się, kolory bledną. Dlatego coraz częściej w drogeriach trafiamy na produkty typu fixer – kosmetyki, które mają przedłużyć trwałość makijażu, zabezpieczyć go przed wilgocią, ścieraniem i nadmiernym świeceniem. Wśród nich pojawia się Daso Beauty profesjonalny ultramocny utrwalacz, często dostępny w promocjach (teraz za 39,99 zamiast 74,99 w drogeriach Natura).

Reklama

Ten utrwalacz naprawdę może utrzymać makijaż w dobrej kondycji przez cały dzień. Poniżej wyjaśniam, do czego służy, co go wyróżnia, jakie ma zalety i jak używać, żeby efekt był najlepszy.

Zalety tej mgiełki utrwalającej makijaż

Główne zadanie tego fixera to przedłużenie trwałości makijażu — niezależnie, czy robisz lekki make-up na co dzień, czy wyrazisty na wieczór — produkt ma zabezpieczyć uzyskany efekt. I faktycznie, po zastosowaniu produktu makijaż nie rozmazuje się, nie blaknie i nie ściera przez wiele godzin.

Pudry i bazy matują, kontrolują sebum, mogą lekko zmieniać wykończenie makijażu. Natomiast mgiełka utrwalająca działa jak malarski werniks – nakładasz ją po zakończonym malowania się, by utrwalić i zabezpieczyć cały make-up. Ten produkt to ultramocna formuła, która daje lepszą odporność na ścieranie, ruch i wilgoć — co wyróżnia ją spośród lżejszych utrwalaczy.

Mgiełka nie pozostawia efektu ściągnięcia, ładnie osadza się na twarzy i jest wydajna, błyskawicznie odparowuje ze skóry, co pozwala uniknąć uszkodzenia już położonych warstw makijażu. Nie pozostawia widocznej warstwy, nie obciąża skóry i co najważniejsze, nie sprawia wrażenia maski nałożonej na twarz. Można używać jej zarówno na twarz, jak i na ciało.

Nakładaj mgiełkę z odpowiedniej odległości, jednym płynnym ruchem, Fot. materiały prasowe

Jak używać?

Aby skutecznie wykorzystać ten utrwalacz, postępuj według poniższych kroków:

Wstrząśnij butelką przed użyciem — by wszystkie składniki się wymieszały. Ukończ cały makijaż (podkład, korektor, cienie, róż etc). Rozpylaj utrwalacz z odległości około 30 cm (długość ramienia) na zamknięte oczy — tak, by mgiełka równomiernie pokryła całą twarz. Czas aplikacji sugerowany przez producenta to ok. 5 sekund na twarz — najlepiej delikatnie rozpylać z jednej strony na drugą.

Unikaj aplikacji zbyt blisko twarzy lub zbyt długiego rozpylania w jednym miejscu — może to spowodować nierówności lub „mokre plamy”.

Czytaj także: