Oszalałam na punkcie tej mgiełki z promocji. Dzięki niej mój makijaż wygląda świeżo przez cały dzień
Kupiłam tę mgiełkę na promocji i… jestem w szoku. Dzięki niej mój makijaż trzyma się idealnie nawet przy wilgoci i ekspresyjnej mimice. To delikatna, bezbarwna formuła, która niemal znika na skórze, a efekt jest trwały i naturalny. Superefekt małym kosztem.
Każda z nas zna to uczucie: po kilku godzinach makijaż traci świeżość, zaczyna się ścierać, linie rozmazują się, kolory bledną. Dlatego coraz częściej w drogeriach trafiamy na produkty typu fixer – kosmetyki, które mają przedłużyć trwałość makijażu, zabezpieczyć go przed wilgocią, ścieraniem i nadmiernym świeceniem. Wśród nich pojawia się Daso Beauty profesjonalny ultramocny utrwalacz, często dostępny w promocjach (teraz za 39,99 zamiast 74,99 w drogeriach Natura).
Ten utrwalacz naprawdę może utrzymać makijaż w dobrej kondycji przez cały dzień. Poniżej wyjaśniam, do czego służy, co go wyróżnia, jakie ma zalety i jak używać, żeby efekt był najlepszy.
Zalety tej mgiełki utrwalającej makijaż
Główne zadanie tego fixera to przedłużenie trwałości makijażu — niezależnie, czy robisz lekki make-up na co dzień, czy wyrazisty na wieczór — produkt ma zabezpieczyć uzyskany efekt. I faktycznie, po zastosowaniu produktu makijaż nie rozmazuje się, nie blaknie i nie ściera przez wiele godzin.
Pudry i bazy matują, kontrolują sebum, mogą lekko zmieniać wykończenie makijażu. Natomiast mgiełka utrwalająca działa jak malarski werniks – nakładasz ją po zakończonym malowania się, by utrwalić i zabezpieczyć cały make-up. Ten produkt to ultramocna formuła, która daje lepszą odporność na ścieranie, ruch i wilgoć — co wyróżnia ją spośród lżejszych utrwalaczy.
Mgiełka nie pozostawia efektu ściągnięcia, ładnie osadza się na twarzy i jest wydajna, błyskawicznie odparowuje ze skóry, co pozwala uniknąć uszkodzenia już położonych warstw makijażu. Nie pozostawia widocznej warstwy, nie obciąża skóry i co najważniejsze, nie sprawia wrażenia maski nałożonej na twarz. Można używać jej zarówno na twarz, jak i na ciało.
Jak używać?
Aby skutecznie wykorzystać ten utrwalacz, postępuj według poniższych kroków:
- Wstrząśnij butelką przed użyciem — by wszystkie składniki się wymieszały.
- Ukończ cały makijaż (podkład, korektor, cienie, róż etc).
- Rozpylaj utrwalacz z odległości około 30 cm (długość ramienia) na zamknięte oczy — tak, by mgiełka równomiernie pokryła całą twarz.
- Czas aplikacji sugerowany przez producenta to ok. 5 sekund na twarz — najlepiej delikatnie rozpylać z jednej strony na drugą.
Unikaj aplikacji zbyt blisko twarzy lub zbyt długiego rozpylania w jednym miejscu — może to spowodować nierówności lub „mokre plamy”.
