Krem BB w cushionie to prawdziwy fenomen, który podbił serca tysięcy kobiet na całym świecie. Ten niezwykle trwały podkład do twarzy w kompakcie łączy w sobie kryjące właściwości z pielęgnacją skóry, oferując nie tylko doskonałe wykończenie makijażu, ale i składniki aktywne wspierające kondycję cery. Szczególnie wyróżnia się trwałością – utrzymuje się na skórze nawet do 72 godzin. Jeśli szukasz produktu, który nie tylko ukryje niedoskonałości, ale również zadba o zdrowy i promienny wygląd twarzy, koniecznie poznaj ten bestseller.

Ten krem BB w cushionie to sekret idealnego makijażu

Dostępny w drogerii Rossmann BB w cushionie TIRTIR to prawdziwa rewolucja w makijażu. Produkt zdobywa ogromną popularność dzięki swojej wyjątkowej trwałości i lekkości. Oferuje krycie aż do 72 godzin, co czyni go niezastąpionym wyborem dla osób szukających długotrwałego efektu bez konieczności poprawek w ciągu dnia. Podkład, zamknięty w poręcznym kompakcie, zapewnia półmatowe wykończenie, które idealnie sprawdza się zarówno w codziennym makijażu, jak i na specjalne okazje. Formuła pozwala na budowanie poziomu krycia – od naturalnego wyrównania kolorytu po pełne zamaskowanie zaczerwienień, wyprysków czy cieni pod oczami.

Produkt nie rozmazuje się, nie zmienia odcienia i jest odporny na ścieranie, co czyni go świetnym wyborem jako trwały podkład pod makijaż. Jego lekka konsystencja umożliwia dokładne pokrycie nawet trudno dostępnych miejsc twarzy – wokół nosa, oczu czy ust. Cena promocyjna kremu BB w cushionie wynosi 43,99 zł, a oferta obowiązuje do 04.11.25 lub do wyczerpania zapasów. Regularna cena produktu to 64,99 zł (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 64,99 zł).

Cushion TIRTIR, fot. mat. prasowe

Składniki pielęgnacyjne w kremie BB

Ten krem BB w cushionie to nie tylko kosmetyk kolorowy – to również produkt o właściwościach pielęgnacyjnych. W jego składzie znajdują się wyciąg z hibiskusa oraz czerwony propolis, które uelastyczniają skórę i wspierają jej młodzieńczy wygląd.

Formuła kosmetyku została wzbogacona o składniki takie jak niacynamid, adenozyna, gliceryna i ekstrakty roślinne, m.in. z róży japońskiej, nenufaru białego i narcyza morskiego. Ich działanie pielęgnacyjne przekłada się na poprawę kondycji skóry, a także jej nawilżenie i ukojenie. Dzięki tym właściwościom kosmetyk doskonale wpisuje się w potrzeby osób szukających wielofunkcyjnego produktu – zarówno makijażowego, jak i pielęgnacyjnego.

Czy warto kupić krem BB w cushionie?

Biorąc pod uwagę wyjątkową trwałość, pielęgnacyjne składniki i lekkość formuły, krem BB w cushionie to zdecydowanie produkt, który warto mieć w swojej kosmetyczce. Szczególnie sprawdzi się u osób, które potrzebują niezawodnego makijażu przez cały dzień – bez poprawek, bez efektu maski i z naturalnym, półmatowym wykończeniem. Dzięki zastosowaniu wygodnego aplikatora w formie gąbeczki, nałożenie podkładu jest szybkie, precyzyjne i higieniczne.

Co więcej, produkt jest odpowiedni dla wszystkich typów skóry, więc mogą po niego sięgnąć zarówno osoby z cerą suchą, tłustą, jak i mieszaną.

