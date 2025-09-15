Myślisz sobie: coś za coś — ciężkie podkłady dobrze kryją, ale zapychają pory, kremy BB pielęgnują skórę, ale mają słabe krycie? Wiem, że poszukiwanie idealnego kremu BB może trwać wieki, dlatego pomogę ci go znaleźć. Missha Signature Real Complete BB Cream SPF 25 PA++ to kosmetyk do zadań specjalnych. Charakteryzuje go długotrwała formuła i mocne krycie.

Krem BB - pielęgnacja i krycie w jednym?

Krem BB, czyli Beauty Balm lub Blemish Balm, to wielofunkcyjny kosmetyk łączący właściwości kremu nawilżającego, podkładu i najczęściej filtra przeciwsłonecznego. Czy istnieje krem BB, który ma w sobie właściwości pielęgnacyjne i jednocześnie bardzo dobrze kryje bez efektu maski? Dokładnie taki jest Missha Signature Real Complete BB Cream SPF 25 PA++.

Nie pomyl go ze wszystkim dobrze znanym kremem BB Missha Perfect Cover BB Cream SPF42/PA+++.

Co kryje się w kremie BB Missha Signature Real Complete BB Cream SPF 25 PA++

Koreańskie kremy BB to prawdziwe kosmetyki do zadań specjalnych. Wśród nich kryje się prawdziwa perełka, którą pomogę ci odnaleźć. Missha Signature Real Complete wyróżnia się delikatniejszym składem. Znajdziesz w nim nawilżający kwas hialuronowy i niacynamid, który kontroluje wydzielanie sebum oraz hamuje wytwarzanie barwnika w skórze.

Nie można nie wspomnieć o kryjących się także w tubce naturalnych ekstraktach roślinnych — ekstrakt z kwiatów tsubaki zmiękcza i wygładza naskórek, dostarcza przeciwutleniaczy i zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi.

Dla kogo będzie najlepszy Missha Signature Real Complete BB Cream SPF 25 PA++

Choć producent zaznacza, że krem BB Missha Signature Real Complete nadaje się dla wszystkich typów cery, moim zdaniem będzie on idealny szczególnie dla osób z cerą suchą i wrażliwą. Missha Signature Real Complete charakteryzuje się mocnym kryciem bez efektu maski.

Jak stosować ten koreański krem? Nałóż na twarz tyle kosmetyku, ile lubisz. Im więcej tym krycie będzie mocniejsze. Następnie wklep go w skórę opuszkami palców, pędzlem lub gąbką. Uwaga. Pamiętaj, że wszystkie kremy BB wklepujemy w skórę, nigdy ich nie rozsmarowujemy.