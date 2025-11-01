Nie ma bardziej kobiecego kosmetyku niż czerwona szminka. Można nawet rzec, że to atrybut każdej z nas, bez którego ani rusz. Każda kobieta pragnie mieć ją w swojej torebce, ale często spotykamy się z nieudanymi kosmetykami. Nie są trwałe, mają za mało głęboki kolor i potrafią się rozmazywać tuż po nałożeniu. Dlatego wiele z nas zaczęło wychodzić z założenia, że idealna czerwona szminka nie istnieje. A ja wiem, że to nieprawda i zamierzam wam to udowodnić. Te 3 czerwone szminki są trwałe i luksusowe. Warto w nie zainwestować, a posłużą nam przez wiele miesięcy - nawet do 2 lat, bo to właśnie standardowa data przydatności szminki do ust.

1. Chanel - Rouge Allure

Gdy myślę o modowo-urodowych klasykach, do głowy od razu przychodzi mi francuska marka Chanel. Historia Chanel No. 5, czyli najpopularniejszych perfum na świecie, jest nam już doskonale znana. Ale wśród produktów beauty tej marki kryją się także inne perełki. Jedną z nich jest szminka Rouge Allure. To lśniąca pomadka o intensywnym kolorze, która zapewnia naszym ustom blask, ale jednocześnie cudne satynowe wykończenie. Wystarczy jedna warstwa kosmetyku, aby otrzymać wyrazisty i trwały makijaż. Dlatego to inwestycja na długo. Szminka Chanel w perfumeriach Sephora kosztuje 245 zł.

Czerwona szminka Chanel - Rouge Allure, Fot. materiały promocyjne sephora.pl

2. Dior - Rouge Dior

Gdybym miała wybierać swoją faworytkę wśród tych szminek, bez wątpienia postawiłabym na nią - klasyczną, czerwoną szminkę marki Dior. To francuski szyk i wyrafinowanie, elegancja i klimat retro, luksus i prostota. Wystarczy ten odcień na ustach, aby osiągnąć niezapomnianą stylizację - nawet w dresie. Ta szminka to klasa sama w sobie i nie wyobrażam sobie żadnej innej na moich ustach. Efekt utrzymuje się przez 24 godziny. Dodatkowo jest to kosmetyk o działaniu pielęgnującym - cudnie nawilża i sprawia, że wargi stają się mięciutkie. Ten odcień dostępny jest w dwóch wariantach: Velvet zapewniający matowe wykończenie oraz Satin z delikatnym błyskiem. Za szminkę w obu wersjach w Sephorze zapłacimy 235 zł.

Czerwona szminka Dior - Rouge Dior, Fot. materiały promocyjne, sephora.pl

3. Yves Saint Laurent - Rouge Unapologetic

To jeden z flagowych kolorów marki Yves Saint Laurent. Głęboka czerwień pogłębiona o odcienie fuksji i pomarańczy to kolor, którego nie da się podrobić. W dodatku jest bogata w pigmenty, które nadają jej wyrazistości. Ta szminka utrzymuje się na ustach przez cały dzień - nawet podczas jedzenia i picia. Zapewnia ustom jedwabistą gładkość, olśniewający połysk i satynowe wykończenie. A do tego ma działanie pielęgnujące - cudnie nawilża i chroni. W Douglasie możemy ją kupić za 162,99 zł.

Czerwona szminka Yves Saint Laurent - Rouge Unapologetic, Fot. materiały promocyjne, douglas.pl

