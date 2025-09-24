Kozie mleko do niedawna kojarzyło się przede wszystkim z produktami spożywczymi. Dziś doskonale znamy jego działanie pielęgnujące. To bowiem cenny składnik, który chętnie wykorzystują producenci kosmetyków. Nawilża skórę, ale też rewelacyjnie ją wygładza i regeneruje, pozostawiając nasze ciało pełne blasku. Właśnie dlatego warto włączyć je do codziennej pielęgnacji. Wybrałam 3 balsamy do ciała z kozim mlekiem, które są moimi ulubionymi. Jeden z nich zapewne znacie, ale reszta może być niespodzianką.

1. Ziaja - Mleczko do ciała z kozim mlekiem

To właśnie marka Ziaja znana jest z serii kosmetyków z kozim mlekiem. W jej asortymencie znajdziemy przeróżne produkty. Największą popularnością cieszy się krem do rąk, ale ja wybieram mleczko do ciała. To kosmetyk, który cudownie regeneruje skórę i przynosi jej ukojenie. Dodatkowo intensywnie nawilża i wygładza ciało. Wyraźnie zmiękcza naskórek, sprawiając, że prezentuje się on młodo i promiennie. Mleczko do ciała z kozim mlekiem Ziaja można kupić w cenie 15,60 zł za 400 ml.

Ziaja - Mleczko do ciała z kozim mlekiem, Fot. materiały promocyjne, ziaja.com

2. Barwa Naturalna - Odżywczy balsam kozie mleko

Na koniec zupełna nowość od marki Barwa - odżywczy balsam do ciała z kozim mlekiem. To produkt stworzony z myślą o intensywnym nawilżeniu i wygładzeniu ciała. Przywraca mu elastyczność oraz komfort i miękkość. Dodatkowo odbudowuje barierę lipidową naskórka, szybko się wchłania i ma bardzo delikatny zapach. To mleczko idealne do stosowania każdego dnia. Można je kupić w cenie 12,99 zł za 250 ml.

Barwa Naturalna - Odżywczy balsam kozie mleko, Fot. materiały prasowe, Barwa

3. Beekman - Krem do ciała z kozim mlekiem

Beekman to mało popularna marka w naszym kraju, ponieważ pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. W jej asortymencie znajdziemy jednak wiele produktów do pielęgnacji, na które warto zwrócić uwagę. Jednym z nich jest krem do ciała z kozim mlekiem. To kosmetyk, który zawiera też olej kokosowy, masło mango, aloes oraz ekstrakt z pestek winogron. Wszystkie te składniki sprawiają, że cudownie nawilża ciało i je odżywia. Zapewniają skórę długotrwale gładką i miękką. Krem kosztuje 186 zł za 236 ml.

Beekman - Krem do ciała z kozim mlekiem, Fot. materiały promocyjne, niche-beauty.com

