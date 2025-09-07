Jesień to czas, kiedy moja torebka zawsze kryje co najmniej jeden krem do rąk. Chłodniejsze powietrze, wiatr i częste mycie dłoni sprawiają, że skóra szybciej się przesusza i wymaga dodatkowej troski. Mam swoich ulubieńców, do których wracam każdego roku - sprawdzają się w różnych sytuacjach, a do tego pięknie pachną.

1. Hagi Korzenna Pomarańcza - regenerujący krem do rąk

Ten krem to dla mnie mała jesienna uczta dla zmysłów. Pachnie słodką pomarańczą z nutą cynamonu, dzięki czemu już samo smarowanie dłoni poprawia mi humor w chłodne dni. Formuła kremu jest lekka, ale dobrze odżywia i zmiękcza skórę. Zawiera naturalne oleje roślinne i masło shea, które wspierają regenerację i zapobiegają przesuszeniu. To mój wybór na co dzień.

2. Swederm Hudsalva Vit E - krem-maść do bardzo suchej skóry

Ten produkt to już nie tylko krem, ale wręcz opatrunek dla dłoni. Gęsta, treściwa formuła z witaminą E świetnie sprawdza się, gdy skóra jest naprawdę sucha, spękana czy podrażniona od wiatru. To mój must have po długich spacerach albo wieczorem jako intensywna kuracja. Nakładam grubszą warstwę i zakładam bawełniane rękawiczki, a rano dłonie są miękkie i odżywione. Ma neutralny, ale bardzo przyjemny zapach i można go stosować na wszystkie suche partie ciała, a więc także na stopy, łokcie czy usta. To mój must have, kiedy pogoda nie odpuszcza i dosłownie daje w kość.

3. Neutrogena Formuła Norweska - szybko wchłaniający się krem do rąk

To klasyk, po który sięgam zawsze, gdy potrzebuję skutecznej ochrony w rozsądnej cenie. Lubię go szczególnie w pracy albo w biegu, bo szybko się wchłania i nie zostawia tłustego filmu na klawiaturze czy telefonie, co doprowadza mnie często do szału. Skóra po jego użyciu jest od razu bardziej miękka i gładka. Ten krem w Rossmannie możesz załapać za 11,49 zł, więc warto mieć go pod ręką - w torebce, w samochodzie czy na biurku.

Dzięki tej trójce moje dłonie są gładkie, miękkie i gotowe na każdą pogodę, fot. mat. prasowe

Jak dbać o dłonie jesienią?

Oprócz oczywistości, jak regularne stosowania kremów, warto wprowadzić do codzienności kilka prostych nawyków, które pozwolą ci cieszyć się gładką i zdrową skórą bez popękań. Po pierwsze pamiętaj o noszeniu rękawiczek, kiedy wychodzisz na zewnątrz. Nie tylko domowe detergenty szkodzą dłoniom - chłód równie szybko niszczą barierę hydrolipidową. Wystarczą cienkie rękawiczki, które idealnie komponują się z lekkim jesiennym płaszczem.

Po drugie - myj dłonie łagodnymi mydłami, najlepiej nawilżającymi, i unikaj bardzo gorącej wody, która dodatkowo wysusza. Raz w tygodniu pamiętaj o tym, aby zrobić delikatny peeling dłoni, a następnie nałóż grubszą warstwę kremu jako maseczkę regenerującą. Możesz dodatkowo ubrać specjalne rękawiczki (mówię na nie "à la sędzia snookera) na 20-30 minut, aby wzmocnić działanie kosmetyku. Sięgaj też po olejki do skórek i paznokci, a jeśli lubisz organizować sobie domowe spa - postaw na olej do masażu w formie świecy.

