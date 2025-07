Pielęgnacja ciała wymaga doboru odpowiednich kosmetyków. Trudno jest wybrać produkt, który nie tylko dobrze nawilży skórę, ale też zadba o jej wygląd - np. ujędrnienie czy pozbycie się uporczywych krosteczek. A właśnie na takie przypadłości szczególnie narażone jest nasze ciało. Na szczęście na rynku są dostępne kosmetyki, które działają kompleksowo. Ten regenerujący balsam do ciała z koktajlem witamin nawilża skórę i wygładza cellulit, a także dba o inne aspekty pielęgnacji.

Reklama

Regenerujący balsam do ciała z koktajlem witamin od Bielendy

Ten balsam od Bielendy działa jak witaminowy koktajl. Ma w swoim składzie bowiem witaminy B3, B5, B6 oraz C i E. Dzięki temu ten kosmetyk nie tylko nawilża, ale też wygładza skórę, przeciwdziała cellulitowi i zapobiega rozstępom. Dodatkowo ma działanie antyoksydacyjne, co sprawia, że zapobiega powstawaniu nieczystości.

W składzie tego balsamu znajdziemy również: ekstrakt z papai, ekstrakt z ananasa, olej marula, olej babassu, ekstrakt z morszczynu i alg laminaria, algi koralowe, kolagen oraz suchą wodę morską. Każdy z tych składników ma zbawienny wpływ na naszą skórę. Co jeszcze możemy zyskać dzięki temu produktowi?

Balsam do ciała z koktajlem witamin nawilża skórę i wygładza cellulit

Cudowne nawilżenie, młoda i jędrna skóra, brak rozstępów to kolejne elementy, które zapewnia nam ten witaminowy koktajl w postaci balsamu. Do tego dochodzi regeneracja oraz odżywienie, dzięki czemu poczujesz ukojenie skóry - nawet jeśli jest podrażniona.

Butelka balsamu od Bielendy ma 490 ml. Na stronie cocolita.pl kosztuje 39,99 zł. Jest jednak naprawdę wydajny i wystarcza na długo.

Balsam Bielenda z koktajlem witamin, Fot. materiały promocyjne, cocolita.pl

Witaminy B, C i E nie tylko do twarzy

Wiele mówi się na temat stosowania witamin w pielęgnacji twarzy, ale wciąż zapominamy, że jest to kluczowe dla całego naszego ciała. Nie wystarczy bowiem zdrowie na talerzu. Warto też wybierać odpowiednie kosmetyki, które nie tylko nawilżą, ale też ujędrnią naszą skórę i sprawią, że będzie ona wyglądać na zdrową oraz odżywioną.

Reklama

Co ciekawe, odpowiednio dobrany balsam można stosować do różnych partii ciała - nie tylko do rąk i nóg, ale nawet do piersi oraz stóp. Wtedy mamy uniwersalny kosmetyk i nie musimy wydawać kroci na kolejne produkty.