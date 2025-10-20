Marka Essence ponownie zaskakuje – tym razem oferując produkt, który może zastąpić całą kosmetyczkę. Baby Got Blush to róż w sztyfcie, którym wykonasz pełny makijaż – i to dosłownie w 5 minut.

Ten wszechstronny kosmetyk 3w1 może być używany jako róż do policzków, pomadka do ust i cień do powiek. Dzięki niemu zaoszczędzisz czas i miejsce w łazience, a efekt świeżej, promiennej cery będzie widoczny natychmiast. Dostępny jest w czterech odcieniach i kosztuje zaledwie 13,49 zł.

Kosmetyk 3w1 Essence Baby Got Blush, Fot. materiały promocyjne, notino.pl

Dlaczego warto mieć Essence Baby Got Blush w kosmetyczce?

To idealny kosmetyk dla zabieganych – róż 3w1, który mieści się w każdej torebce i umożliwia wykonanie pełnego makijażu w kilka minut. Jest lekki, kompaktowy i łatwy w aplikacji. Sprawdzi się zarówno do codziennego makijażu, jak i szybkich poprawek w ciągu dnia.

Baby Got Blush od Essence to coś więcej niż kosmetyk – to codzienna oszczędność czasu, miejsca i pieniędzy. Jeśli szukasz wielofunkcyjnego produktu do szybkiego makijażu, który nie zrujnuje twojego budżetu, essence róż stick to propozycja idealna.

Jak używać Baby Got Blush do makijażu 3w1?

To kosmetyczna rewolucja dla osób, które chcą oszczędzić czas i nie rezygnować z makijażu. Baby Got Blush możesz aplikować:

- Na policzki – jako klasyczny róż. Kilka pociągnięć sztyftem i delikatne rozblendowanie palcami wystarczy, by dodać skórze świeżości.

- Na usta – jako pomadkę. Dzięki kremowej konsystencji produkt pozostawia usta nawilżone i pełne koloru.

- Na powieki – jako cień. Jednym ruchem rozświetlisz spojrzenie i dodasz mu koloru bez konieczności używania kilku cieni i pędzli.

W jakich kolorach występuje Baby Got Blush?

Produkt Baby Got Blush dostępny jest w czterech odcieniach:

- 10 tickle me pink – subtelny, różany kolor.

- 30 rosé all day – chłodniejszy róż z nutą beżu.

- 40 sweets & roses – intensywny róż idealny na wieczór.

- 50 cherry cherry baby – soczysty, wiśniowy odcień.

Skład i właściwości różu Baby Got Blush

W składzie Baby Got Blush znajdziemy m.in. olej rycynowy, wosk ryżowy, wosk z kandelilii oraz olej kokosowy. Formuła została opracowana tak, aby była łagodna dla skóry, łatwa do rozprowadzenia i nadawała efekt naturalnego rumieńca. Produkt zawiera również witaminę E , która działa antyoksydacyjnie.

Formuła różu jest aksamitna i nadaje się do blendowania, dzięki czemu można stopniować intensywność koloru. Idealnie wtapia się w skórę, dając efekt zdrowego blasku bez smug i plam.

