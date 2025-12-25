Są takie perfumy, które zna i kocha cały świat, a jednym z nich bez wątpienia jest ten zapach. Uwielbiała go sama Audrey Hepburn, a ta wyjątkowa kompozycja została stworzona "na miarę" specjalnie dla niej. Chociaż od tego czasu minęło już blisko 70 lat, perfumy wciąż są dostępne w sprzedaży i mają mnóstwo fanek na całym świecie. Poznaj bliżej ten fenomen zamknięty w buteleczce.

Krótka historia kultowych perfum Audrey Hepburn

Historia L’Interdit sięga 1957 roku, kiedy Hubert de Givenchy – projektant mody, a prywatnie bliski przyjaciel Audrey Hepburn – postanowił stworzyć dla niej wyjątkowy zapach skrojony na miarę. Kompozycję przygotowano z myślą o delikatności i elegancji aktorki i był to strzał w dziesiątkę, bo zapach szybko stał się jej znakiem rozpoznawczym.

Perfumy początkowo pozostawały w prywatnym użytku Audrey Hepburn, jednak z czasem trafiły do szerokiej sprzedaży, zyskując ogromną popularność. Sama nazwa "L’Interdit" (z francuskiego: "Zakazane") nawiązuje z resztą do anegdoty o tym, że Audrey, pytana o zgodę na komercyjną sprzedaż zapachu, żartobliwie odparła: „Je vous l’interdis!”, czyli „Zakazuję tego!”. Mimo to perfumy zyskały światową sławę i do dziś są jednymi z chętniej kupowanych kompozycji.

Jak pachnie Givenchy L’Interdit?

To kompozycja o wyjątkowej głębi i elegancji. Łączy białe kwiaty z jaśminem oraz paczulą i to właśnie ten kontrast między eterycznością kwiatów a zmysłową bazą jest sekretem sukcesu L’Interdit. Zapach ten ma w sobie coś magicznego, bo łączy w sobie klasykę z nowoczesnością i zachwyca tym kolejne pokolenia kobiet. Aby móc wyobrazić sobie zapach tego kultowego produktu, najlepiej przyjrzeć się dokładnie nutom zapachowym:

nuty głowy: esencja bergamotki kalabryjskiej, esencja świeżego imbiru z Madagaskaru,

nuty serca: absolut z kwiatu pomarańczy z Tunezji, absolut z jaśminu sambac z Indii, absolut z tuberozy z Indii,

nuty bazy: esencja paczuli z Indonezji, esencja haitańskiej wetywerii.

To zestawienie sprawia, że zapach jest jednocześnie delikatny i zapadający w pamięć. Co więcej, Givenchy L’Interdit pozostawia charakterystyczny ogon, który długo unosi się w powietrzu i przyciąga uwagę otoczenia. Mężczyźni chętnie reagują na jego zmysłowy, a zarazem elegancki aromat, czyniąc go jednym z najbardziej uwodzicielskich zapachów wszechczasów.

perfumy Givenchy, fot. materiały prasowe hebe.pl

