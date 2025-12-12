Krem-maska z neuropeptydami to przełomowy produkt pielęgnacyjny od polskiej marki AA, który zdobywa coraz większe uznanie wśród osób poszukujących skutecznych rozwiązań anti-aging. Dzięki innowacyjnemu połączeniu neuropeptydów, komórek macierzystych Althea Rosa i opatentowanego Lipo Complex, krem ten działa intensywnie w nocy – wtedy, gdy skóra najlepiej się regeneruje. Jego bogata, odżywcza formuła to odpowiedź na potrzeby skóry dojrzałej, zmęczonej i pozbawionej blasku.

Jak działa krem-maska z neuropeptydami?

Produkt AA LAAB S.M.A.R.T. Nocna Regeneracja to krem-maska z neuropeptydami przeznaczona do wieczornej pielęgnacji twarzy. Jej działanie koncentruje się na zmniejszeniu widoczności i głębokości zmarszczek oraz intensywnym nawilżeniu skóry. Stosowany regularnie, kosmetyk przywraca cerze wypoczęty, zregenerowany wygląd i zdrowy blask.

Dzięki swojej odżywczej konsystencji krem wtapia się w skórę pod wpływem ciepła dłoni. Tworzy na powierzchni twarzy warstwę otulającą, co potęguje uczucie komfortu oraz pozwala składnikom aktywnym skutecznie działać przez całą noc. Preparat może być stosowany zarówno jako samodzielna maska, jak i booster nakładany na serum.

AA LAAB S.M.A.R.T. Nocna Regeneracja, fot. mat. prasowe

Główne składniki kremu przeciwzmarszczkowego

W składzie znajdziesz bardzo zaawansowane składniki aktywne, które odpowiadają za działanie produktu. Należą do nich:

komórki macierzyste Althea Rosa – Działa selektywnie na starzejące się komórki, eliminując je i powodując widoczne odmłodzenie skóry.

Działa selektywnie na starzejące się komórki, eliminując je i powodując widoczne odmłodzenie skóry. NAD+ – wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie oraz regenerację komórek. Jest istotnym elementem wspomagającym procesy naprawcze skóry, szczególnie w czasie snu.

wpływa korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie oraz regenerację komórek. Jest istotnym elementem wspomagającym procesy naprawcze skóry, szczególnie w czasie snu. Lipo Complex – to zestaw biozgodnych ze skórą lipidowych cząsteczek, które odbudowują barierę ochronną skóry. Dzięki niemu cera lepiej radzi sobie z działaniem czynników zewnętrznych i zachowuje nawilżenie.

to zestaw biozgodnych ze skórą lipidowych cząsteczek, które odbudowują barierę ochronną skóry. Dzięki niemu cera lepiej radzi sobie z działaniem czynników zewnętrznych i zachowuje nawilżenie. neuropeptydy i peptydy liftingujące – wspierają działanie przeciwzmarszczkowe kremu. Ujędrniają skórę, poprawiają jej elastyczność i redukują widoczność zmarszczek mimicznych, w tym tzw. kurzych łapek.

wspierają działanie przeciwzmarszczkowe kremu. Ujędrniają skórę, poprawiają jej elastyczność i redukują widoczność zmarszczek mimicznych, w tym tzw. kurzych łapek. ceramidy – odpowiadają za odbudowę naturalnej bariery lipidowej skóry. Poprawiają poziom nawilżenia oraz wspierają regenerację naskórka, co wpływa na ogólną kondycję cery.

Dlaczego warto stosować neuropeptydy w pielęgnacji anti-aging?

Neuropeptydy to związki chemiczne składające się z krótkich łańcuchów aminokwasów, które działają jako neuroprzekaźniki lub neuromodulatory. W kosmetyce są wykorzystywane ze względu na ich zdolność do komunikacji z komórkami skóry i stymulowania procesów naprawczych.

W pielęgnacji cery dojrzałej neuropeptydy stanowią skuteczne wsparcie w redukcji zmarszczek. Ich głównym zadaniem jest rozluźnianie mięśni mimicznych, co prowadzi do zmniejszenia głębokości linii mimicznych, zwłaszcza wokół oczu i ust. Dodatkowo, neuropeptydy pobudzają produkcję kolagenu i elastyny, wpływając tym samym na poprawę jędrności i elastyczności skóry.

Stosowanie kremów zawierających neuropeptydy, takich jak AA LAAB S.M.A.R.T. Nocna Regeneracja, pozwala na skuteczną i bezinwazyjną pielęgnację anti-aging. Dzięki temu skóra staje się gładsza, bardziej napięta i wyraźnie odmłodzona.

Czytaj także: