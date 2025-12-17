Masz suche i matowe włosy, które potrzebują odżywienia i nawilżenia? Zafunduj sobie przed świętami efekt jak po profesjonalnym zabiegu laminacji włosów, ale bez wychodzenia z domu i wydawania sporej sumki. Wystarczy, że poczęstujesz swoje pasma tym kosmetykiem, a na efekty nie trzeba będzie czekać długo. Kosztuje grosze, a daje genialny efekt już po pierwszym użyciu. Nic dziwnego, że sporo mówi się o nim na TikToku, a grono zadowolonych testerek stale się powiększa. Zobacz, co takiego ma w sobie ten produkt i pospiesz się, aby zgarnąć go z Rossmanna w promocyjnej cenie.

Viralowa odżywka do włosów z TikToka

Od jakiegoś czasu w sieci można trafić na TikToki z pewną słynną odżywką w roli głównej. To STARS Slay & Spray, czyli produkt bez spłukiwania w wygodnej formie mgiełki. Skąd popularność tego produktu? Jak czytamy na etykiecie, odżywka nie tylko regeneruje włosy, ale i nadaje im blasku, miękkości oraz widocznie wygładza. Wszystko to za sprawą bogatego składu produktu, w którym znajdują się między innymi olej makadamia i ekstrakt z hibiskusa.

Do tego w pakiecie mamy też od razu termoochronę, więc nie trzeba już martwić się o oddzielny produkt do stylizacji na gorąco. Aplikacja odżywki jest dziecinnie prosta, bo produktu nie trzeba nawet spłukiwać. Wystarczy spryskać delikatną mgiełką równomiernie umyte i osuszone wcześniej pasma, a następnie przeczesać je, aby rozprowadzić kosmetyk w każdym miejscu.

Dodatkową zaletą jest błyskawiczne wchłanianie się mgiełki, co pozwala wykonać domowe spa dla włosów w kilka minut. Pasma natychmiast stają się lśniące i mięciutkie, a do tego przepięknie pachną i to naprawdę długo. Jeśli jednak wciąż nie masz pewności, czy warto wypróbować ten produkt, zobacz, jak zachwycały się nim internautki. Ich opinie mówią same za siebie, a dodatkowa obniżka ceny jeszcze bardziej zachęca do wypróbowania tego kosmetyku na własnej głowie.

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby TikTok i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Domowa laminacja teraz za półdarmo

Jeśli masz ochotę przetestować ten produkt, to teraz jest na to zdecydowanie najlepsza okazja, bo w Rossmannie można go dorwać za jedyne 18,49 zł. Za tę niewielką cenę otrzymujemy buteleczkę o pojemności 150 ml, która z powodzeniem wystarczy na kilka miesięcy regularnego stosowania. Porównując to do profesjonalnego zabiegu laminacji, mamy ogromną różnicę w cenie, a efekt wygładzenia i blasku na włosach jest równie dobry.

Warto też wspomnieć, że regularna cena produktu to 27,49 zł, więc dzięki obecnej promocji mamy prawie 10 złotych w kieszeni, a to spora kwota. Trzeba się jednak spieszyć, bo promocja trwa już tylko do 17.12, a w niektórych drogeriach produkt błyskawicznie znika z półek.

Czytaj także: