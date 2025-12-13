Koreańskie serum z Rossmanna to odpowiedź na potrzeby osób z cerą wrażliwą, skłonną do zaczerwienień i z widocznymi porami. Formuła oparta na wysokim stężeniu naturalnych ekstraktów, takich jak noni i wąkrotka azjatycka, powstała z myślą o skutecznej, a zarazem łagodnej pielęgnacji skóry wymagającej. Produkt oferowany przez markę Pestlo to kosmetyk, który dzięki swojemu składowi i formule zyskała zainteresowanie osób szukających skutecznych, a przy tym delikatnych kosmetyków pielęgnacyjnych.

Tak działa koreańskie serum z Rossmanna

Serum Pestlo Pantherecipe Nonicica Soothing dostępne w Rossmannie to lekka, jasnozielona formuła o płynnej konsystencji, która doskonale rozprowadza się na skórze i natychmiast się wchłania. Dzięki temu nie obciąża cery i zapewnia jej komfort przez cały dzień i noc. Produkt zamknięty jest w higienicznym opakowaniu z pipetką, co pozwala na precyzyjne i ekonomiczne dozowanie każdej aplikacji. Koreańskie serum Rossmann dedykowane jest szczególnie osobom z cerą wrażliwą i podrażnioną – jego receptura została opracowana z myślą o bezpieczeństwie i skuteczności pielęgnacji.

Serum wykazuje działanie kojące i łagodzące zaczerwienienia. Wzmacnia barierę hydrolipidową, intensywnie nawilża, a także delikatnie oczyszcza pory i redukuje ich widoczność. Wspomaga regulację wydzielania sebum, rozjaśnia cerę i pielęgnuje ją w kontekście zmarszczek. Wszystko to sprawia, że produkt może stanowić idealne uzupełnienie codziennej rutyny pielęgnacyjnej.

Pestlo Pantherecipe Nonicica Soothing, fot. mat. prasowe

Skład serum na rozszerzone pory

To koreańskie serum z Rossmanna zawiera zaawansowaną kompozycję składników aktywnych, która wspiera kompleksową pielęgnację skóry. Produkt został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na potrzeby cery problematycznej – z rozszerzonymi porami, skłonnością do podrażnień i przesuszeń. Każdy składnik ma swoje konkretne działanie, co sprawia, że serum działa wielotorowo i skutecznie. Poniżej przedstawiamy kluczowe komponenty:

ekstrakt z owocu noni (40,28%) – składnik intensywnie kojący, który łagodzi stany zapalne i pomaga skórze odzyskać komfort. Działa przeciwpodrażnieniowo i wspomaga regenerację naskórka. Doskonale sprawdza się przy cerze wrażliwej,

– składnik intensywnie kojący, który łagodzi stany zapalne i pomaga skórze odzyskać komfort. Działa przeciwpodrażnieniowo i wspomaga regenerację naskórka. Doskonale sprawdza się przy cerze wrażliwej, ekstrakt z wąkrotki azjatyckiej (40,68%) – odpowiada za wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Zmniejsza podatność na działanie czynników zewnętrznych, wspomaga gojenie i wykazuje działanie przeciwzapalne. Jest niezastąpiony w pielęgnacji skóry narażonej na uszkodzenia,

– odpowiada za wzmocnienie bariery ochronnej skóry. Zmniejsza podatność na działanie czynników zewnętrznych, wspomaga gojenie i wykazuje działanie przeciwzapalne. Jest niezastąpiony w pielęgnacji skóry narażonej na uszkodzenia, pantenol – substancja silnie nawilżająca i łagodząca. Poprawia elastyczność skóry, działa przeciwzapalnie i koi wszelkie podrażnienia. Dzięki niemu skóra staje się bardziej miękka i gładka,

– substancja silnie nawilżająca i łagodząca. Poprawia elastyczność skóry, działa przeciwzapalnie i koi wszelkie podrażnienia. Dzięki niemu skóra staje się bardziej miękka i gładka, kwas hialuronowy i kompleks ceramidów – składniki odpowiadające za długotrwałe nawilżenie. Wzmacniają barierę hydrolipidową, zapobiegają utracie wody z naskórka i poprawiają jędrność skóry. Odbudowują strukturę skóry i chronią ją przed przesuszeniem,

– składniki odpowiadające za długotrwałe nawilżenie. Wzmacniają barierę hydrolipidową, zapobiegają utracie wody z naskórka i poprawiają jędrność skóry. Odbudowują strukturę skóry i chronią ją przed przesuszeniem, LHA (kwas lipohydroksylowy) – oczyszcza pory, działa lekko złuszczająco i zapobiega ich zapychaniu. Reguluje wydzielanie sebum i sprawia, że skóra wygląda świeżo i zdrowo. Ma działanie podobne do kwasu salicylowego, ale jest łagodniejszy,

– oczyszcza pory, działa lekko złuszczająco i zapobiega ich zapychaniu. Reguluje wydzielanie sebum i sprawia, że skóra wygląda świeżo i zdrowo. Ma działanie podobne do kwasu salicylowego, ale jest łagodniejszy, kompleks Herb Pure – poprawia teksturę skóry i jej koloryt. Działa regenerująco, wspomaga procesy odnowy komórkowej i przeciwdziała starzeniu się skóry. W efekcie cera staje się bardziej promienna i gładka.

Zalety i wady serum z noni

Serum Pestlo Pantherecipe Nonicica Soothing posiada wiele zalet, które czynią je atrakcyjnym wyborem dla osób z cerą problematyczną. Jego delikatna, lekka formuła nie obciąża skóry i szybko się wchłania, co sprawia, że jest komfortowe w codziennym użyciu. Bogaty skład oparty na naturalnych ekstraktach, takich jak noni i wąkrotka azjatycka, wspiera łagodzenie podrażnień, wzmacnia barierę ochronną skóry i zmniejsza zaczerwienienia. Dzięki zawartości składników aktywnych serum pomaga oczyszczać i zwężać pory oraz reguluje wydzielanie sebum. Można je z powodzeniem stosować zarówno na dzień, jak i na noc, co czyni je uniwersalnym elementem rutyny pielęgnacyjnej.

Jedną z nielicznych wad produktu może być jego cena regularna, która wynosi 119,99 zł. Dla wielu osób może to być wydatek powyżej standardowego budżetu na kosmetyki pielęgnacyjne. Jednak obecnie trwa promocja, dzięki której serum można kupić za 94,99 zł – promocja obowiązuje do 17 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów (najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 119,99 zł). To doskonała okazja, aby przetestować ten kosmetyk i przekonać się o jego skuteczności bez ponoszenia pełnych kosztów.

