To serum z kwasem hialuronowym nawilża jak żadne inne. Już po pierwszym zastosowaniu skóra odzyskuje komfort i gładkość. W okresie przesuszeń, podrażnień i odwodnienia cery, znalezienie produktu, który działa natychmiast, jest prawdziwym odkryciem.

Bielenda Skin Clinic Professional Kwas Hialuronowy, łączy zaawansowaną formułę z siłą naturalnych składników aktywnych. To kosmetyk przeznaczony na dzień i na noc, dedykowany cerze suchej i wrażliwej. Dostępny w sieci Rossmann, aktualnie w cenie promocyjnej 23,99 zł.

Jak działa serum z mikrocząsteczkowym kwasem hialuronowym?

Już po pierwszym użyciu serum Bielenda Skin Clinic Professional koi skórę i wyraźnie zmniejsza dyskomfort związany z przesuszeniem. Regularne stosowanie przynosi zauważalne efekty: nawilżenie, wygładzenie naskórka, poprawa jędrności i elastyczności oraz długotrwałe uczucie komfortu. Dzięki małym cząsteczkom kwasu hialuronowego (10 kDa), serum skutecznie przenika przez warstwę rogową naskórka, dostarczając wilgoci tam, gdzie skóra jej najbardziej potrzebuje.

Składniki aktywne, które zaskakują swoją skutecznością

W składzie Bielenda Skin Clinic Professional Kwas Hialuronowy znajdują się trzy kluczowe składniki aktywne, które gwarantują natychmiastowe i długofalowe efekty:

Mikrocząsteczkowy kwas hialuronowy (10 kDa) – odpowiada za głębokie nawilżenie i poprawę jędrności skóry. Jego niska masa cząsteczkowa pozwala na skuteczne przenikanie w głąb naskórka.

– odpowiada za głębokie nawilżenie i poprawę jędrności skóry. Jego niska masa cząsteczkowa pozwala na skuteczne przenikanie w głąb naskórka. Beta-glukan – działa higroskopijnie, zatrzymując wodę w skórze, a jednocześnie łagodzi podrażnienia i wzmacnia barierę ochronną naskórka.

– działa higroskopijnie, zatrzymując wodę w skórze, a jednocześnie łagodzi podrażnienia i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Tripeptyd miedziowy – znany z silnych właściwości regenerujących. Według danych źródłowych poprawia elastyczność, napięcie i jędrność skóry, co czyni go idealnym składnikiem dla wymagającej cery.

Dla kogo przeznaczone jest to serum?

Produkt rekomendowany jest szczególnie osobom z cerą suchą i wrażliwą. Jego lekka formuła nie obciąża skóry, a zastosowane składniki aktywne odpowiadają na potrzeby delikatnej, wymagającej pielęgnacji skóry. Serum można stosować zarówno rano, jak i wieczorem, wmasowując je w oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu, omijając okolice oczu.

