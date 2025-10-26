Krem za 10 zł z Rossmanna to peptydowo-niacynamidowa petarda. Nakładam na noc, a rano mam efekt wow
Ziaja stworzyła nocny krem-maskę z witaminą C i niacynamidem, który w promocyjnej cenie 10,49 zł rozchodzi się błyskawicznie w Rossmannie. Opinie klientów mówią jasno: „efekt wow rano gwarantowany”.
Dlaczego krem Ziaja C.B3 stał się hitem w Rossmannie?
Ziaja Witamina C.B3 to nocny krem-maska, który w ostatnich tygodniach robi furorę w drogeriach Rossmann. Promocyjna cena – tylko 10,49 zł zamiast 11,99 zł – przyciąga uwagę, ale to nie tylko cena czyni go wyjątkowym. Klientki zachwycają się jego działaniem regenerującym i rozświetlającym skórę już po pierwszej nocy stosowania.
Produkt dostępny jest w wersji 50 ml i w promocji można go nabyć w drogeriach Rossmann w całej Polsce od 18.10 do 04.11.25 lub do wyczerpania zapasów.
Składniki, które robią różnicę: witamina C, niacynamid i peptydy
Nocny krem-maska Ziaja to kosmetyk multifunkcyjny. Pełni jednocześnie funkcję odżywczego kremu oraz regenerującej maski. W jego składzie znalazły się trzy kluczowe składniki:
- witamina C (Sodium Ascorbyl Phosphate),
- witamina B3, czyli niacynamid,
- kompleks wygładzających peptydów (Hydrolyzed Rice Protein).
Dodatkowo produkt zawiera 93% składników pochodzenia naturalnego i jest w pełni wegański. Formuła została zaprojektowana z myślą o wieczornej pielęgnacji – emulsja nawilżająca o stabilnym pH dostarcza składników aktywnych w czasie snu. Krem działa nawilżająco, wygładzająco oraz wyrównuje koloryt cery.
Jak stosować krem Ziaja na noc, by uzyskać efekt wow?
Aby osiągnąć najlepsze efekty, krem Ziaja z linii C.B3 należy stosować jak maskę. Wystarczy nałożyć grubszą warstwę produktu na oczyszczoną skórę twarzy przed snem. Kremu nie trzeba zmywać – wystarczy go delikatnie wklepać i pozostawić na noc. Już po jednej aplikacji skóra staje się wyraźnie bardziej wypoczęta, nawilżona i rozświetlona.
Produkt doskonale sprawdzi się do codziennego stosowania, szczególnie w okresach, gdy skóra potrzebuje intensywnej regeneracji, np. po nieprzespanych nocach czy ekspozycji na niekorzystne warunki atmosferyczne.
Opinie użytkowniczek: krem Ziaja z Rossmanna zbiera 4.9/5
Na stronie drogerii Rossmann produkt uzyskał ocenę 4.9/5 na podstawie 91 opinii. Wszystkie recenzje zostały zweryfikowane na podstawie zakupu, co świadczy o ich wiarygodności. Klientki w swoich komentarzach zwracają uwagę przede wszystkim na zauważalny efekt „rano po” – cera jest odżywiona, ujednolicona i pełna blasku.
Użytkowniczki doceniają także delikatny zapach, przyjemną konsystencję oraz szybkie wchłanianie się produktu. Dla wielu osób ogromnym plusem jest także fakt, że krem nie zapycha porów i nie powoduje podrażnień – nawet przy cerze wrażliwej.
Czytaj także:
- Ostatnio wróciłam do kultowego kremu za 10 zł. Już zapomniałam jak wspaniale działa jesienią
- Z tym kosmetykiem nie rozstanę się do końca zimy. Stosuję go niemal do wszystkiego
- Ranking redakcji: Jako redaktorka beauty wybieram te 3 kremy na zmarszczki. Są jak wygładzająca magiczna różdżka