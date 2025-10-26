Dlaczego krem Ziaja C.B3 stał się hitem w Rossmannie?

Ziaja Witamina C.B3 to nocny krem-maska, który w ostatnich tygodniach robi furorę w drogeriach Rossmann. Promocyjna cena – tylko 10,49 zł zamiast 11,99 zł – przyciąga uwagę, ale to nie tylko cena czyni go wyjątkowym. Klientki zachwycają się jego działaniem regenerującym i rozświetlającym skórę już po pierwszej nocy stosowania.

Produkt dostępny jest w wersji 50 ml i w promocji można go nabyć w drogeriach Rossmann w całej Polsce od 18.10 do 04.11.25 lub do wyczerpania zapasów.

Krem-maska Ziaja C.B3, Fot. materiały promocyjne, zara.com

Składniki, które robią różnicę: witamina C, niacynamid i peptydy

Nocny krem-maska Ziaja to kosmetyk multifunkcyjny. Pełni jednocześnie funkcję odżywczego kremu oraz regenerującej maski. W jego składzie znalazły się trzy kluczowe składniki:

witamina C (Sodium Ascorbyl Phosphate),

witamina B3, czyli niacynamid,

kompleks wygładzających peptydów (Hydrolyzed Rice Protein).

Dodatkowo produkt zawiera 93% składników pochodzenia naturalnego i jest w pełni wegański. Formuła została zaprojektowana z myślą o wieczornej pielęgnacji – emulsja nawilżająca o stabilnym pH dostarcza składników aktywnych w czasie snu. Krem działa nawilżająco, wygładzająco oraz wyrównuje koloryt cery.

Jak stosować krem Ziaja na noc, by uzyskać efekt wow?

Aby osiągnąć najlepsze efekty, krem Ziaja z linii C.B3 należy stosować jak maskę. Wystarczy nałożyć grubszą warstwę produktu na oczyszczoną skórę twarzy przed snem. Kremu nie trzeba zmywać – wystarczy go delikatnie wklepać i pozostawić na noc. Już po jednej aplikacji skóra staje się wyraźnie bardziej wypoczęta, nawilżona i rozświetlona.

Produkt doskonale sprawdzi się do codziennego stosowania, szczególnie w okresach, gdy skóra potrzebuje intensywnej regeneracji, np. po nieprzespanych nocach czy ekspozycji na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Opinie użytkowniczek: krem Ziaja z Rossmanna zbiera 4.9/5

Na stronie drogerii Rossmann produkt uzyskał ocenę 4.9/5 na podstawie 91 opinii. Wszystkie recenzje zostały zweryfikowane na podstawie zakupu, co świadczy o ich wiarygodności. Klientki w swoich komentarzach zwracają uwagę przede wszystkim na zauważalny efekt „rano po” – cera jest odżywiona, ujednolicona i pełna blasku.

Użytkowniczki doceniają także delikatny zapach, przyjemną konsystencję oraz szybkie wchłanianie się produktu. Dla wielu osób ogromnym plusem jest także fakt, że krem nie zapycha porów i nie powoduje podrażnień – nawet przy cerze wrażliwej.

