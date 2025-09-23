Pielęgnacja skóry dojrzałej wymaga czegoś więcej niż tylko nawilżenia. Tu liczy się wsparcie w odbudowie włókien kolagenowych, poprawa gęstości i jędrności, a także ochrona przed wolnymi rodnikami. Krem na dzień dobry Collagen Reconstructor Janda jest kosmetykiem, który łączy te wszystkie cechy – działa wygładzająco i napinająco, a jednocześnie odżywia i przywraca cerze młodszy wygląd.

Reklama

Jak działa ten krem?

Collagen Reconstructor to krem do stosowania przede wszystkim na dzień. Jego głównym zadaniem jest zmniejszanie widoczności powierzchownych oraz głębszych zmarszczek. Dzięki składnikom aktywnym, takim jak roślinny kolagen i ekstrakt z kwiatu nieśmiertelnika, przy regularnym stosowaniu sprawia, że skóra staje się bardziej sprężysta i elastyczna, co sprawia, że twarz wygląda młodziej i zdrowiej.

Produkt przeciwdziała wiotczeniu skóry, wzmacniając jej strukturę i poprawiając owal twarzy. Cera staje się miękka, gładka i pełna blasku. Produkt nadaje skórze zdrowy koloryt, a przy tym neutralizuje wolne rodniki, sprzyjając młodzieńczemu wyglądowi cery.

Od razu po użyciu twarz staje się bardziej wygładzona, wygląda na zdrowszą, jest bardziej napięta i sprężysta.

Krem przeznaczony jest przede wszystkim dla cery dojrzałej (40+). Sprawdzi się jednak również w przypadku osób młodszych, które chcą zapobiegać niekorzystnym zmianom związanym z upływem czasu.

Najważniejsze składniki kremu Collagen Reconstructor

Produkt charakteryzuje się unikatowym połączeniem składników aktywnych, które intensywnie wspierają odbudowę struktury skóry:

1% naturalnego, roślinnego kolagenu - dobrze przyswajalne molekuły, które zwiększają ujędrnienie i nawilżenie skóry.

- dobrze przyswajalne molekuły, które zwiększają ujędrnienie i nawilżenie skóry. 2% ekstraktu z kwiatu nieśmiertelnika - stymuluje białka kluczowe dla rekonstrukcji kolagenu ujędrnia, dzięki czemu owal twarzy staje się wyraźniejszy

- stymuluje białka kluczowe dla rekonstrukcji kolagenu ujędrnia, dzięki czemu owal twarzy staje się wyraźniejszy mikrodrobinki 24-karatowego złota - nadają cerze blask i zdrowy koloryt, wspomagają jej elastyczność i wygładzają drobne zmarszczki.

- nadają cerze blask i zdrowy koloryt, wspomagają jej elastyczność i wygładzają drobne zmarszczki. olej makadamia i masło shea – odżywiają i regenerują barierę lipidową skóry, co chroni ją przed przesuszeniem.

witaminy C i E - działają jako silne antyoksydanty, rozświetlają cerę, neutralizują wolne rodniki.

witaminy C i E - działają jako silne antyoksydanty, rozświetlają cerę, neutralizują wolne rodniki. 2% kremu stanowi tzw. Kolagenowy Reconstructor (Bioarchitekt Skóry) - jest to innowacyjny system, który zwiększa jakość włókien kolagenowych i poprawia gęstość skóry.

Krem doskonale się wchłania, fot. materiały prasowe

Jak stosować krem na dzień dobry?

Krem nadaje się do codziennej pielęgnacji. Najlepiej stosować go codziennie rano. Wystarczy niewielka ilość, którą trzeba nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Produkt trzeba delikatnie wmasować aż do całkowitego wchłonięcia.

Ponieważ krem szybko się wchłania, nie pozostawiając obciążającej cerę warstwy, doskonale nadaje się jako baza pod makijaż i zapewnia jego doskonałą trwałość.

Krem nie zawiera filtrów przeciwsłonecznych (SPF), dlatego rano najlepiej zastosować dodatkowo preparat z ochroną UV. Można też go łączyć z serum nawilżającym, tonikami lub lekkimi esencjami.

Mimo że jest to krem na dzień, jego bogata formuła sprawdzi się również wieczorem, zwłaszcza przy potrzebie dodatkowej regeneracji.

Uwaga! Kremu nie należy łączyć z bardzo mocnymi kwasami i retinoidami, które mogą osłabić jego działanie nawilżające i regeneracyjne. Niekorzystne jest też połączenie z kosmetykami o wysokim pH, które mogą zmniejszyć skuteczność witaminy C.

Czytaj także: