Peptydowe serum Dermika to odpowiedź na potrzeby kobiet, które chcą skutecznie zadbać o swoją dojrzałą skórę bez sięgania po inwazyjne metody. W codziennej pielęgnacji twarzy staje się ono sprzymierzeńcem w walce z utratą jędrności, elastyczności i widocznymi zmarszczkami. Regularne stosowanie serum z peptydami pomaga przywrócić cerze promienny wygląd, napięcie i zdrowy blask. Dzięki wysokoskoncentrowanym składnikom aktywnym kosmetyk zapewnia pielęgnację na poziomie profesjonalnym, a przy tym jest łatwy i przyjemny w użyciu każdego dnia.

Działanie peptydowego serum Dermika

Dermika Esthetic Solutions wyróżnia się lekką, żelową konsystencją, która błyskawicznie się wchłania i nie pozostawia lepkiej warstwy. Już po aplikacji skóra staje się zauważalnie gładsza, bardziej napięta i promienna. Serum przeznaczone jest do stosowania zarówno na dzień, jak i na noc, pod krem pielęgnacyjny. Dzięki wysokim stężeniom składników aktywnych serum zapewnia działanie porównywalne z zabiegami kosmetycznymi.

Działanie serum zostało potwierdzone badaniami aparaturowymi. Uczestniczki testów zauważyły wyraźną poprawę jędrności, zmniejszenie głębokości i długości zmarszczek oraz ogólne wygładzenie skóry. Efekty były zauważalne po regularnym stosowaniu.

Dermika Esthetic Solutions, fot. mat. prasowe

Te składniki znajdziesz w serum

Formuła serum została stworzona z myślą o potrzebach cery dojrzałej. W recepturze zastosowano składniki aktywne wykorzystywane także w profesjonalnych produktach kosmetologicznych. Każdy z nich pełni określoną funkcję, by skutecznie przeciwdziałać oznakom starzenia:

tripeptyd miedziowy – stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra zyskuje na gęstości i elastyczności. Pomaga także zmniejszyć widoczność drobnych linii i zmarszczek,

– stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu skóra zyskuje na gęstości i elastyczności. Pomaga także zmniejszyć widoczność drobnych linii i zmarszczek, biomimetyczne peptydy – działają przeciwzmarszczkowo, poprawiają elastyczność i jędrność skóry. Wspierają regenerację i ograniczają oznaki starzenia,

– działają przeciwzmarszczkowo, poprawiają elastyczność i jędrność skóry. Wspierają regenerację i ograniczają oznaki starzenia, gliceryna i propanediol – zapewniają intensywne nawilżenie, wygładzają skórę i przywracają jej komfort.

Jak peptydy działają na zmarszczki?

Peptydy to krótkie łańcuchy aminokwasów, które pełnią funkcję sygnałową – mobilizują komórki skóry do odbudowy i regeneracji. Stymulują syntezę kolagenu i elastyny, co przekłada się na większą jędrność, elastyczność i gładkość skóry.

W przypadku cery dojrzałej z widocznymi oznakami starzenia, peptydy pomagają redukować głębokość zmarszczek, poprawiają napięcie skóry i wygładzają jej powierzchnię. Regularne stosowanie serum z peptydami sprawia, że skóra wygląda na młodszą i bardziej wypoczętą.

Zalety i wady serum peptydowego

Peptydowe serum Dermika oferuje szereg zalet, które sprawiają, że wyróżnia się na tle innych produktów do pielęgnacji cery dojrzałej. Dostrzegają to również klientki. Przeglądając ofertę różnych drogerii, trafiłam na serum w Hebe i moją uwagę zwróciło aż 613 opinii i średnia ocen 4,9/5.

Jeden z najlepszych produktów Dermiki, dostępny w Hebe w niższej cenie. Warto poczekać na promocje, bo nie jest tani :) zauważa jedna z klientek drogerii.

W recenzjach użytkowniczki zauważają, że cena serum to jego jedyna wada (w Hebe kosztuje w cenie standardowej 89,99 zł). Poza tym dzielą się samymi zaletami. Przede wszystkim kosmetyk zapewnia skuteczność potwierdzoną badaniami aparaturowymi, co daje realną podstawę do oczekiwań co do efektów. Lekka formuła ułatwia aplikację i pozwala na szybkie wchłanianie bez uczucia lepkości, a skład bazujący na profesjonalnych komponentach stosowanych w kosmetologii gwarantuje kompleksowe działanie bez efektów ubocznych.

