W drogeriach Rossmann na terenie całej Polski pojawił się produkt, który w błyskawicznym tempie znika z półek. Klientki dosłownie szturmują półki, by zdobyć kultowe koreańskie serum, które dostępne jest w niezwykle atrakcyjnej cenie 33,99 zł.

Nie jest to przypadek – serum z Korei Południowej od lat cieszy się opinią skutecznego, a zarazem delikatnego dla skóry preparatu. Wyróżnia się wyjątkową formułą, przemyślanym składem oraz działaniem, które zauważalne jest już po kilku dniach stosowania. Teraz ten pielęgnacyjny hit z Azji można nabyć w przystępnej cenie bez konieczności zamawiania przez internet.

Serum - Fot. rossmann.pl

Czym jest koreańskie serum dostępne w Rossmannie?

Serum, które trafiło do oferty Rossmanna, to kosmetyk rodem z Korei Południowej, kraju uznawanego za światowego lidera w dziedzinie innowacyjnej pielęgnacji twarzy. Produkt ten to lekkie serum do twarzy, które błyskawicznie się wchłania i zapewnia intensywne nawilżenie skóry. Jego działanie koncentruje się na poprawie elastyczności skóry, wygładzeniu zmarszczek oraz nadaniu skórze zdrowego blasku.

Kosmetyk sprzedawany jest w wygodnej buteleczce z pipetą, co ułatwia precyzyjną aplikację. Jego lekka konsystencja sprawia, że nadaje się idealnie pod makijaż, nie roluje się i nie pozostawia tłustej warstwy.

Dla kogo przeznaczone jest koreańskie serum?

Serum polecane jest przede wszystkim osobom, które borykają się z przesuszoną, poszarzałą lub zmęczoną cerą. Idealnie sprawdzi się także u kobiet i mężczyzn, którzy zauważają u siebie pierwsze oznaki starzenia, takie jak drobne zmarszczki, utrata jędrności czy matowy koloryt skóry.

Dzięki lekkiej formule i delikatnemu działaniu serum może być stosowane także przez osoby o cerze wrażliwej lub skłonnej do podrażnień. Kosmetyk nie zawiera drażniących składników zapachowych, co czyni go bezpiecznym wyborem dla szerokiego grona użytkowników.

Jakie składniki aktywne zawiera ten koreański hit?

W składzie koreańskiego serum znajdziemy m.in. kwas hialuronowy, który odpowiada za intensywne nawilżenie i zatrzymanie wody w naskórku. To kluczowy składnik w pielęgnacji skóry odwodnionej i zmęczonej.

Kosmetyk zawiera także witaminę C, znaną z działania rozjaśniającego przebarwienia i ujednolicającego koloryt skóry. Kolejnym ważnym składnikiem jest niacynamid, który wspomaga walkę z niedoskonałościami, reguluje wydzielanie sebum i działa przeciwzapalnie.

W składzie nie brakuje również wyciągów roślinnych typowych dla koreańskiej pielęgnacji, takich jak ekstrakt z zielonej herbaty, aloes czy fermenty, które wspomagają regenerację skóry i poprawiają jej ogólną kondycję.

Czytaj także: