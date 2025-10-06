Kto z nasz nie szuka szamponu, który rozwiąże wszystkie "włosowe" problemy. Ty masz wrażliwą skórę głowy i suche włosy? Marzysz o szamponie, który rozwiąże twoje problemy. I oczywiście nie chcesz płacić za niego fortuny? Znalazłam dla ciebie rozwiązanie. To szampon Yope Sensitive Scalp. Teraz w Hebe kupisz go za jedyne 8,85 zł. Ale uważaj. Szampon znika z półek jak świeże bułeczki.

Szapon Sensitive Scalp — dla kogo?

Szampon Yope Skinimally Sensitive Scalp to propozycja stworzona dla osób, które borykają się z bardzo wrażliwą skórą głowy i jednocześnie suchymi lub matowymi włosami. Formuła tego produktu łączy łagodne składniki myjące z substancjami nawilżającymi i odżywczymi, by skutecznie oczyszczać bez podrażnień, a także przywracać komfort i blask pasmom.

Szampon - Fot. hebe.pl/Yope

Skład i właściwości szamponu Yope Sensitive Scalp

Oto 5 kluczowych składników aktywnych szamponu YOPE Skinimally Sensitive Scalp – takich, które realnie wpływają na kondycję skóry głowy i włosów:

1. Olej ze słodkich migdałów – intensywnie odżywia i regeneruje włosy, zmiękcza skórę głowy oraz chroni ją przed przesuszeniem. Dodaje pasmom elastyczności i blasku.

2. Ekstrakt z owsa – łagodzi podrażnienia, koi i wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry. Idealny dla osób z uczuciem napięcia, swędzenia lub łuszczenia.

3. Proteiny pszenicy – odbudowują strukturę włosa od wewnątrz, nadając mu gładkość, sprężystość i zdrowy wygląd. Pomagają ograniczyć łamliwość.

4. Betaina – naturalny nawilżacz pochodzenia roślinnego, który wiąże wodę we włosach i skórze głowy, poprawiając ich miękkość i elastyczność.

5. Mocznik – działa silnie nawilżająco i wygładzająco, łagodzi suchość i szorstkość skóry, wspiera jej regenerację oraz pomaga utrzymać prawidłowy poziom wilgoci.

Co daje szampon Yope Sensitive Scalp?

Formuła szamponu opiera się na łagodnych substancjach myjących pochodzenia roślinnego, które dokładnie oczyszczają skórę i włosy z zanieczyszczeń oraz nadmiaru sebum, nie powodując przy tym podrażnień ani przesuszenia. Szampon koi skórę głowy, zmniejsza uczucie swędzenia, napięcia i dyskomfortu, jednocześnie wspierając jej naturalną barierę ochronną.

Przede wszystkim jednak nawilża i wygładza pasma. Dzięki temu produktowi moje włosy są nawilżone od nasady, aż po same końcówki, które z reguły są najbardziej narażone na wysuszenie. Znalazłam zatem produkt, który może mnie przed tym ochronić.

