Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy to nieodłączny element pielęgnacji skóry dojrzałej. W przypadku delikatnej i wymagającej strefy wokół oczu kluczowe znaczenie ma skuteczność, komfort aplikacji i widoczny efekt odmłodzenia. Marka L'Oréal Paris wyszła naprzeciw tym oczekiwaniom, tworząc Revitalift Laser – kosmetyk, który łączy formułę liftingującą z chłodzącym aplikatorem. Kobiety 50+ go pokochały

Tak działa przeciwzmarszczkowy krem pod oczy

Krem przeciwzmarszczkowy pod oczy L'Oréal Paris Revitalift Laser to odpowiedź na potrzeby kobiet dojrzałych, które oczekują efektów widocznych jak po profesjonalnych zabiegach. Produkt został stworzony z myślą o pielęgnacji skóry wokół oczu, która z wiekiem traci jędrność, staje się cieńsza i bardziej podatna na opuchnięcia. Krem działa w trzech wymiarach: wygładza, napina oraz redukuje opuchnięcia. Formuła kosmetyku wspomaga redukcję zmarszczek i poprawia elastyczność skóry. Aplikator w formie rollera z funkcją chłodzącą dodatkowo zmniejsza obrzęki i uczucie zmęczenia wokół oczu.

Kosmetyk jest przeznaczony do pielęgnacji skóry dojrzałej i może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem. Wystarczy porcja wielkości groszku, którą wmasowuje się płaską częścią aplikatora od wewnętrznego kącika oka na zewnątrz.

Składniki aktywne w kremie ujędrniającym pod oczy

L'Oréal Paris Revitalift Laser to krem wzbogacony o trzy topowe składniki aktywne:

Pro-retinol pomaga zredukować zmarszczki oraz wspomaga odnowę tekstury skóry, czyniąc ją gładszą i bardziej jednolitą.

pomaga zredukować zmarszczki oraz wspomaga odnowę tekstury skóry, czyniąc ją gładszą i bardziej jednolitą. Kwas hialuronowy intensywnie nawilża i ujędrnia skórę, nadając jej elastyczność oraz wypełniając drobne linie.

Witamina Cg rozświetla skórę wokół oczu i ujednolica jej koloryt, dzięki czemu spojrzenie staje się bardziej promienne i wypoczęte.

To połączenie składników zapewnia kompleksowe działanie przeciwstarzeniowe i sprawia, że krem jest idealny do codziennej pielęgnacji skóry dojrzałej.

Dlaczego warto stosować kremy z rollerami?

Kremy pod oczy z rollerem to nowoczesne rozwiązanie, które łączy skuteczne działanie składników aktywnych z mechanicznym wsparciem w postaci masażu. Aplikator w formie chłodzącego rollera pomaga nie tylko rozprowadzić krem w sposób higieniczny i równomierny, ale także zapewnia natychmiastowe uczucie ulgi i świeżości. To szczególnie ważne dla osób zmagających się z opuchnięciami i zmęczeniem okolic oczu.

Chłodzący masaż poprawia mikrokrążenie, dzięki czemu skóra wokół oczu lepiej absorbuje składniki odżywcze zawarte w kremie. Regularne stosowanie rollera może również przyczynić się do zmniejszenia widoczności zmarszczek mimicznych i wygładzenia skóry. To rozwiązanie, które działa nie tylko pielęgnacyjnie, ale i relaksująco – niczym domowy zabieg spa zamknięty w poręcznym opakowaniu.

