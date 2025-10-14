Ten taniutki krem rozjeżdża kurze łapki jak walec. Efekt widać już po kilku dniach
Krem myAGEblocker od MIYA COSMETICS to hit pielęgnacyjny, który zachwyca skutecznością – spłyca zmarszczki, poprawia jędrność skóry i sprawdza się jako baza pod makijaż. I to wszystko za niecałe 50 zł!
Dlaczego krem myAGEblocker MIYA COSMETICS robi furorę?
MIYA COSMETICS zaprezentowała odżywczy krem regenerujący myAGEblocker, który w błyskawicznym tempie podbił serca użytkowniczek. Jego cena to zaledwie 49,99 zł za 50 ml, co czyni go wyjątkowo atrakcyjną opcją wśród kosmetyków anti-aging.
Ten krem, dzięki bogatej formule opartej na składnikach aktywnych, nie tylko intensywnie nawilża, ale także spłyca zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz wyrównuje jej koloryt. Krem został przebadany dermatologicznie i okulistycznie, a także uznany za produkt odpowiedni do codziennego stosowania pod makijaż.
Składniki aktywne, które działają jak tarcza anti-aging
Wyróżniającym elementem kremu myAGEblocker jest jego zaawansowana formuła z komponentami, które znane są z silnych właściwości odmładzających:
- Matrixyl 3000 – kompleks peptydowy, który wspiera produkcję kolagenu i elastyny, działając wygładzająco i przeciwzmarszczkowo.
- Egzosomy z gorzkiego melona (Momordica Charantia Fruit Extract) – wspomagają regenerację skóry oraz wzmacniają jej barierę ochronną.
- Olej z pestek wiśni (Prunus Avium Seed Oil) – działa głęboko odżywczo i regenerująco.
- Alfa-arbutyna (Alpha-Arbutin) – pomaga w wyrównaniu kolorytu cery i redukcji przebarwień.
To połączenie składników zapewnia skuteczne działanie anti-aging przy zachowaniu delikatności, dzięki czemu krem można bezpiecznie stosować również w okolicy oczu.
Idealny pod makijaż – testy potwierdzają skuteczność
Krem myAGEblocker wyróżnia się nie tylko właściwościami pielęgnacyjnymi, ale także doskonałym współdziałaniem z kosmetykami kolorowymi. Dzięki lekkiej konsystencji i głębokiemu nawilżeniu krem idealnie sprawdza się jako baza pod makijaż. Użytkowniczki potwierdzają, że nie roluje się, nie zapycha porów i przedłuża trwałość make-upu.
Dodatkowo krem jest wegański i nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób świadomie dobierających produkty zgodnie z filozofią cruelty free.
Dla kogo krem MIYA COSMETICS myAGEblocker będzie najlepszy?
myAGEblocker to krem uniwersalny, jednak szczególnie dobrze sprawdzi się u osób, które zauważyły pierwsze oznaki starzenia lub chcą opóźnić ich pojawienie się. Dzięki właściwościom nawilżającym, regenerującym i przeciwzmarszczkowym może być stosowany zarówno przez osoby z cerą dojrzałą, jak i w ramach profilaktyki anti-aging u młodszych użytkowników.
Krem dedykowany jest także osobom poszukującym produktu wielozadaniowego – na dzień i na noc, do samodzielnego stosowania lub jako element wieloetapowej pielęgnacji. Można go nakładać samodzielnie lub po zastosowaniu serum.
Czytaj także:
- To krem po brzegi wypełniony kolagenem. Rozprawia się ze zmarszczkami i kurzymi łapkami
- Ten peptydowy krem ze złotem redukuje zmarszczki i przywraca blask. Świetny jako baza pod makijaż
- Ostatnio wróciłam do kultowego kremu za 10 zł. Już zapomniałam jak wspaniale działa jesienią