Dlaczego krem myAGEblocker MIYA COSMETICS robi furorę?

MIYA COSMETICS zaprezentowała odżywczy krem regenerujący myAGEblocker, który w błyskawicznym tempie podbił serca użytkowniczek. Jego cena to zaledwie 49,99 zł za 50 ml, co czyni go wyjątkowo atrakcyjną opcją wśród kosmetyków anti-aging.

Ten krem, dzięki bogatej formule opartej na składnikach aktywnych, nie tylko intensywnie nawilża, ale także spłyca zmarszczki, poprawia jędrność i elastyczność skóry oraz wyrównuje jej koloryt. Krem został przebadany dermatologicznie i okulistycznie, a także uznany za produkt odpowiedni do codziennego stosowania pod makijaż.

Składniki aktywne, które działają jak tarcza anti-aging

Wyróżniającym elementem kremu myAGEblocker jest jego zaawansowana formuła z komponentami, które znane są z silnych właściwości odmładzających:

Matrixyl 3000 – kompleks peptydowy, który wspiera produkcję kolagenu i elastyny, działając wygładzająco i przeciwzmarszczkowo.

– kompleks peptydowy, który wspiera produkcję kolagenu i elastyny, działając wygładzająco i przeciwzmarszczkowo. Egzosomy z gorzkiego melona (Momordica Charantia Fruit Extract) – wspomagają regenerację skóry oraz wzmacniają jej barierę ochronną.

– wspomagają regenerację skóry oraz wzmacniają jej barierę ochronną. Olej z pestek wiśni (Prunus Avium Seed Oil) – działa głęboko odżywczo i regenerująco.

– działa głęboko odżywczo i regenerująco. Alfa-arbutyna (Alpha-Arbutin) – pomaga w wyrównaniu kolorytu cery i redukcji przebarwień.

To połączenie składników zapewnia skuteczne działanie anti-aging przy zachowaniu delikatności, dzięki czemu krem można bezpiecznie stosować również w okolicy oczu.

Idealny pod makijaż – testy potwierdzają skuteczność

Krem myAGEblocker wyróżnia się nie tylko właściwościami pielęgnacyjnymi, ale także doskonałym współdziałaniem z kosmetykami kolorowymi. Dzięki lekkiej konsystencji i głębokiemu nawilżeniu krem idealnie sprawdza się jako baza pod makijaż. Użytkowniczki potwierdzają, że nie roluje się, nie zapycha porów i przedłuża trwałość make-upu.

Dodatkowo krem jest wegański i nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla osób świadomie dobierających produkty zgodnie z filozofią cruelty free.

Dla kogo krem MIYA COSMETICS myAGEblocker będzie najlepszy?

myAGEblocker to krem uniwersalny, jednak szczególnie dobrze sprawdzi się u osób, które zauważyły pierwsze oznaki starzenia lub chcą opóźnić ich pojawienie się. Dzięki właściwościom nawilżającym, regenerującym i przeciwzmarszczkowym może być stosowany zarówno przez osoby z cerą dojrzałą, jak i w ramach profilaktyki anti-aging u młodszych użytkowników.

Krem dedykowany jest także osobom poszukującym produktu wielozadaniowego – na dzień i na noc, do samodzielnego stosowania lub jako element wieloetapowej pielęgnacji. Można go nakładać samodzielnie lub po zastosowaniu serum.

