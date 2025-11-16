Czym jest cica glow & barrier sleeping cream od Swederm?

Marka Swederm wypuściła na rynek innowacyjny produkt: Cica glow & barrier sleeping cream. To krem-maska na noc, który ma na celu intensywną regenerację skóry już podczas jednej nocy. Formuła tego kosmetyku została opracowana z myślą o potrzebach skóry suchej, wrażliwej i osłabionej, a jego działanie skupia się na odbudowie bariery ochronnej, intensywnym nawilżeniu i ukojenie podrażnień.

Produkt dostępny jest w opakowaniu o pojemności 50 ml i zawiera aż 93% składników pochodzenia naturalnego. Można go kupić bezpośrednio na stronie producenta za 89 zł.

Krem-maska na noc Swederm Cica glow & barrier sleeping cream, Fot. materiały promocyjne, swederm.pl

Jakie składniki czynią ten krem wyjątkowym?

Formuła Cica glow & barrier sleeping cream oparta została na kompleksie składników aktywnych o silnym działaniu regenerującym i łagodzącym:

Wąkrota azjatycka (Centella Asiatica) – stymuluje syntezę kolagenu, przyspiesza regenerację, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.

– stymuluje syntezę kolagenu, przyspiesza regenerację, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie. Ceramidy NP – wspierają odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry, wypełniając ubytki w strukturze naskórka.

– wspierają odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry, wypełniając ubytki w strukturze naskórka. Skwalan – tworzy warstwę ochronną zapobiegającą utracie wilgoci, działa nawilżająco i wygładzająco.

– tworzy warstwę ochronną zapobiegającą utracie wilgoci, działa nawilżająco i wygładzająco. Olej chia – zmniejsza przeznaskórkową utratę wody, poprawia elastyczność i koloryt skóry.

– zmniejsza przeznaskórkową utratę wody, poprawia elastyczność i koloryt skóry. Olej jojoba – regeneruje barierę hydrolipidową i łagodzi podrażnienia.

– regeneruje barierę hydrolipidową i łagodzi podrażnienia. Pantenol – intensywnie nawilża i łagodzi zaczerwienienia.

– intensywnie nawilża i łagodzi zaczerwienienia. Ekstrakt z nagietka lekarskiego – przyspiesza regenerację naskórka, działa przeciwzapalnie.

– przyspiesza regenerację naskórka, działa przeciwzapalnie. Witamina E – działa silnie antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo i nawilżająco.

Każdy ze składników pełni konkretną funkcję i razem tworzą skuteczną mieszankę do nocnej regeneracji skóry.

Dla kogo przeznaczony jest krem-maska z wąkrotą azjatycką?

Cica glow & barrier sleeping cream dedykowany jest osobom z cerą:

suchą i odwodnioną,

wrażliwą i reaktywną,

podrażnioną,

z osłabioną barierą ochronną,

wymagającą intensywnego odżywienia i wygładzenia.

Produkt może być również stosowany profilaktycznie, w celu poprawy elastyczności skóry oraz jej kondycji po ekspozycji na niekorzystne warunki zewnętrzne, takie jak mróz, wiatr czy zanieczyszczenia powietrza.

Jakie efekty daje regularne stosowanie?

Krem-maska Cica glow & barrier sleeping cream działa podczas snu, wspomagając naturalny cykl regeneracji skóry. Wśród efektów deklarowanych przez producenta Swederm można wymienić:

ukojenie skóry oraz redukcja zaczerwienień i podrażnień,

wzmocnienie bariery ochronnej naskórka,

intensywne i długotrwałe nawilżenie,

wygładzenie struktury skóry,

poprawa elastyczności i odżywienia,

promienny wygląd cery o poranku.

Dzięki swojej aksamitnej konsystencji krem otula skórę i pozostawia na niej komfortową warstwę ochronną. Już po jednej nocy skóra może być widocznie bardziej wypoczęta, nawilżona i pełna blasku.

