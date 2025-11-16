Ten krem-maska z ceramidami i wąkrotą azjatycką to zupełnie nowa formuła. Regeneracja skóry w 1 noc
Nowość od Swederm zaskakuje składem i skutecznością! Cica glow & barrier sleeping cream to krem-maska na noc z ceramidami i wąkrotą azjatycką, która wspiera regenerację skóry już podczas jednej nocy. Sprawdź, co czyni ją tak wyjątkową.
Czym jest cica glow & barrier sleeping cream od Swederm?
Marka Swederm wypuściła na rynek innowacyjny produkt: Cica glow & barrier sleeping cream. To krem-maska na noc, który ma na celu intensywną regenerację skóry już podczas jednej nocy. Formuła tego kosmetyku została opracowana z myślą o potrzebach skóry suchej, wrażliwej i osłabionej, a jego działanie skupia się na odbudowie bariery ochronnej, intensywnym nawilżeniu i ukojenie podrażnień.
Produkt dostępny jest w opakowaniu o pojemności 50 ml i zawiera aż 93% składników pochodzenia naturalnego. Można go kupić bezpośrednio na stronie producenta za 89 zł.
Jakie składniki czynią ten krem wyjątkowym?
Formuła Cica glow & barrier sleeping cream oparta została na kompleksie składników aktywnych o silnym działaniu regenerującym i łagodzącym:
- Wąkrota azjatycka (Centella Asiatica) – stymuluje syntezę kolagenu, przyspiesza regenerację, działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie.
- Ceramidy NP – wspierają odbudowę naturalnej bariery ochronnej skóry, wypełniając ubytki w strukturze naskórka.
- Skwalan – tworzy warstwę ochronną zapobiegającą utracie wilgoci, działa nawilżająco i wygładzająco.
- Olej chia – zmniejsza przeznaskórkową utratę wody, poprawia elastyczność i koloryt skóry.
- Olej jojoba – regeneruje barierę hydrolipidową i łagodzi podrażnienia.
- Pantenol – intensywnie nawilża i łagodzi zaczerwienienia.
- Ekstrakt z nagietka lekarskiego – przyspiesza regenerację naskórka, działa przeciwzapalnie.
- Witamina E – działa silnie antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo i nawilżająco.
Każdy ze składników pełni konkretną funkcję i razem tworzą skuteczną mieszankę do nocnej regeneracji skóry.
Dla kogo przeznaczony jest krem-maska z wąkrotą azjatycką?
Cica glow & barrier sleeping cream dedykowany jest osobom z cerą:
- suchą i odwodnioną,
- wrażliwą i reaktywną,
- podrażnioną,
- z osłabioną barierą ochronną,
- wymagającą intensywnego odżywienia i wygładzenia.
Produkt może być również stosowany profilaktycznie, w celu poprawy elastyczności skóry oraz jej kondycji po ekspozycji na niekorzystne warunki zewnętrzne, takie jak mróz, wiatr czy zanieczyszczenia powietrza.
Jakie efekty daje regularne stosowanie?
Krem-maska Cica glow & barrier sleeping cream działa podczas snu, wspomagając naturalny cykl regeneracji skóry. Wśród efektów deklarowanych przez producenta Swederm można wymienić:
- ukojenie skóry oraz redukcja zaczerwienień i podrażnień,
- wzmocnienie bariery ochronnej naskórka,
- intensywne i długotrwałe nawilżenie,
- wygładzenie struktury skóry,
- poprawa elastyczności i odżywienia,
- promienny wygląd cery o poranku.
Dzięki swojej aksamitnej konsystencji krem otula skórę i pozostawia na niej komfortową warstwę ochronną. Już po jednej nocy skóra może być widocznie bardziej wypoczęta, nawilżona i pełna blasku.
