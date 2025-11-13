Purederm maska hydrokolagenowa ze złotem to intensywnie działający kosmetyk, który nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Działa wygładzająco na zmarszczki, poprawia elastyczność i napięcie skóry, a dzięki efektowi okluzji – aktywne składniki wnikają głęboko, zapewniając intensywne działanie.

Zawarte w masce złoto stymuluje procesy regeneracji skóry oraz działa antyoksydacyjnie. Kolagen ujędrnia i wygładza cerę, a ekstrakt z zielonej herbaty łagodzi podrażnienia. Maska jest w formie płachty, która idealnie przylega do twarzy i zapewnia komfortową aplikację.

Maseczka Fot. hebe.pl

Dla kogo przeznaczone są maski hydrokolagenowe Purederm?

Maski zostały stworzone z myślą o każdej osobie potrzebującej głębokiej regeneracji, nawilżenia i ukojenia skóry twarzy – bez względu na wiek. Są szczególnie polecane dla osób z cerą trądzikową oraz suchą, zmęczoną i pozbawioną blasku.

Produkt może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem, a jego uniwersalność sprawia, że idealnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji oraz jako element domowego SPA. Ze względu na dużą ilość masek w opakowaniu (25 sztuk), zestaw idealnie nadaje się również do dzielenia – na przykład podczas wieczoru pielęgnacyjnego z przyjaciółką czy mamą.

Składniki aktywne, które zmieniają kondycję skóry

Hydrokolagenowa maska Purederm za 29,99 zł opiera swoje działanie na kompozycji składników aktywnych, takich jak:

Kolagen – poprawia elastyczność skóry i wygładza zmarszczki.

Złoto – stymuluje regenerację komórkową i działa przeciwstarzeniowo.

Ekstrakt z zielonej herbaty – koi, łagodzi podrażnienia i wspomaga gojenie.

Papaja – oczyszcza i rozświetla skórę.

Witamina E – działa antyoksydacyjnie i nawilżająco.

Te składniki współdziałają, by przywrócić skórze młody wygląd i naturalny blask. To właśnie one odpowiadają za słynny efekt WOW, jaki daje każda aplikacja maseczki.

Jak stosować maseczkę, by uzyskać efekt WOW?

Stosowanie maseczki jest niezwykle proste i szybkie. Producent zaleca:

Dokładnie umyj i osusz twarz. Otwórz saszetkę i wyjmij maseczkę. Nałóż ją na twarz, dopasowując do kształtu twarzy. Wygładź dłonią, aby dobrze przylegała. Pozostaw na 10–20 minut. Po zdjęciu maseczki, pozostałości esencji delikatnie wmasuj w skórę twarzy i szyi.

Dla wzmocnienia efektu chłodzącego i zmniejszenia opuchlizny, warto przechowywać saszetkę w lodówce.

