Ta koreańska maska ze złotem nawilża jak żadna inna. Podaruj sobie odrobinę luksusu za 29,99 zł
Maska Purederm ze złotem to koreański hit, który znika ze sklepowych półek na pniu. W zestawie aż 25 maseczek, które nawilżają, ujędrniają i przywracają skórze młodzieńczy blask. Zobacz, co sprawia, że każdy chce mieć ją w domu.
Purederm maska hydrokolagenowa ze złotem to intensywnie działający kosmetyk, który nawilża, odżywia i regeneruje skórę. Działa wygładzająco na zmarszczki, poprawia elastyczność i napięcie skóry, a dzięki efektowi okluzji – aktywne składniki wnikają głęboko, zapewniając intensywne działanie.
Zawarte w masce złoto stymuluje procesy regeneracji skóry oraz działa antyoksydacyjnie. Kolagen ujędrnia i wygładza cerę, a ekstrakt z zielonej herbaty łagodzi podrażnienia. Maska jest w formie płachty, która idealnie przylega do twarzy i zapewnia komfortową aplikację.
Dla kogo przeznaczone są maski hydrokolagenowe Purederm?
Maski zostały stworzone z myślą o każdej osobie potrzebującej głębokiej regeneracji, nawilżenia i ukojenia skóry twarzy – bez względu na wiek. Są szczególnie polecane dla osób z cerą trądzikową oraz suchą, zmęczoną i pozbawioną blasku.
Produkt może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem, a jego uniwersalność sprawia, że idealnie sprawdzi się w codziennej pielęgnacji oraz jako element domowego SPA. Ze względu na dużą ilość masek w opakowaniu (25 sztuk), zestaw idealnie nadaje się również do dzielenia – na przykład podczas wieczoru pielęgnacyjnego z przyjaciółką czy mamą.
Składniki aktywne, które zmieniają kondycję skóry
Hydrokolagenowa maska Purederm za 29,99 zł opiera swoje działanie na kompozycji składników aktywnych, takich jak:
- Kolagen – poprawia elastyczność skóry i wygładza zmarszczki.
- Złoto – stymuluje regenerację komórkową i działa przeciwstarzeniowo.
- Ekstrakt z zielonej herbaty – koi, łagodzi podrażnienia i wspomaga gojenie.
- Papaja – oczyszcza i rozświetla skórę.
- Witamina E – działa antyoksydacyjnie i nawilżająco.
Te składniki współdziałają, by przywrócić skórze młody wygląd i naturalny blask. To właśnie one odpowiadają za słynny efekt WOW, jaki daje każda aplikacja maseczki.
Jak stosować maseczkę, by uzyskać efekt WOW?
Stosowanie maseczki jest niezwykle proste i szybkie. Producent zaleca:
- Dokładnie umyj i osusz twarz.
- Otwórz saszetkę i wyjmij maseczkę.
- Nałóż ją na twarz, dopasowując do kształtu twarzy.
- Wygładź dłonią, aby dobrze przylegała.
- Pozostaw na 10–20 minut.
- Po zdjęciu maseczki, pozostałości esencji delikatnie wmasuj w skórę twarzy i szyi.
Dla wzmocnienia efektu chłodzącego i zmniejszenia opuchlizny, warto przechowywać saszetkę w lodówce.
