Koreański zestaw z Rossmanna zyskał ogromne uznanie wśród osób poszukujących skutecznych i domowych sposobów na poprawę kondycji cery. Dzięki starannie dobranym składnikom aktywnym i nowoczesnej formule produkt ten stał się prawdziwym bestsellerem. Jego popularność wynika nie tylko z natychmiastowych rezultatów, ale również z możliwości wykonania profesjonalnego zabiegu bez wychodzenia z domu. To rozwiązanie szczególnie doceniane przez osoby z cerą dojrzałą, pozbawioną blasku i elastyczności. Właśnie dlatego zdecydowałam się go podarować na Mikołajki mojej mamie.

Z czego składa się koreański zestaw z Rossmanna?

Zestaw Mediheal Derma Modeling Collagen składa się z dwóch elementów. Pierwszym jest ampułka kolagenowa, którą należy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy. Drugim składnikiem jest maseczka peel off w proszku, którą przygotowuje się samodzielnie – należy ją wymieszać z zimną wodą, a następnie nałożyć na twarz na około 15 minut. To połączenie tworzy domowy rytuał pielęgnacyjny. Zestaw zapewnia uczucie świeżości, komfortu oraz natychmiastowej regeneracji skóry.

Mediheal Derma Modeling Collagen, fot. mat. prasowe

Jak działa zestaw z Rossmanna?

Zestaw Mediheal Derma Modeling Collagen został opracowany z myślą o osobach z cerą dojrzałą, suchą oraz pozbawioną elastyczności i blasku. Jego działanie ukierunkowane jest na poprawę kondycji skóry już po pierwszym użyciu.

Produkt wyraźnie ujędrnia i uelastycznia skórę, wygładza drobne zmarszczki oraz intensywnie nawilża i odżywia naskórek. Dodatkowo przynosi ukojenie i zmniejsza uczucie zmęczenia skóry twarzy. Regularne stosowanie zestawu może wspomóc walkę z objawami starzenia się skóry i przywrócić jej młodzieńczy wygląd.

Unikalna formuła kolagenowa i zastosowanie zaawansowanych składników aktywnych sprawiają, że efekt widoczny jest już po pierwszym użyciu. Skóra staje się bardziej napięta, promienna i wygląda zdrowiej. Działanie zestawu nie ogranicza się jedynie do naskórka – składniki aktywne przenikają w głąb skóry, co wpływa na jej długoterminową regenerację i poprawę struktury.

Zastosowanie maseczki peel off daje również efekt oczyszczający, usuwając martwy naskórek i zanieczyszczenia. Dzięki temu skóra lepiej wchłania substancje aktywne z ampułki, co zwiększa skuteczność całego zabiegu. Dodatkowo regularne stosowanie może poprawić koloryt skóry i nadać jej naturalny blask.

Skład kosmetyków z zestawu

Zestaw Mediheal Derma Modeling Collagen to kompozycja starannie dobranych składników aktywnych, które działają na wielu poziomach skóry. Każdy z nich ma inne zadanie, ale razem tworzą skuteczną terapię pielęgnacyjną. Formuła została opracowana z myślą o skórze potrzebującej regeneracji i jędrności. Oto najważniejsze składniki aktywne:

7 rodzajów hydrolizowanego kolagenu – zawarte w zestawie typy hydrolizowanego kolagenu wspomagają odbudowę struktury skóry i poprawiają jej elastyczność. Ich działanie penetruje głębsze warstwy naskórka, redukując widoczność zmarszczek. Obecność różnych form kolagenu wzmacnia efekt ujędrnienia i wygładzenia.

– zawarte w zestawie typy hydrolizowanego kolagenu wspomagają odbudowę struktury skóry i poprawiają jej elastyczność. Ich działanie penetruje głębsze warstwy naskórka, redukując widoczność zmarszczek. Obecność różnych form kolagenu wzmacnia efekt ujędrnienia i wygładzenia. kompleks 5-warstwowych liposomów kolagenowych – to zaawansowana forma transportu składników aktywnych w głąb skóry. Kompleks liposomów poprawia wchłanianie kolagenu, zwiększając jego skuteczność. Wzmacnia także barierę ochronną naskórka i pomaga w regeneracji komórek.

– to zaawansowana forma transportu składników aktywnych w głąb skóry. Kompleks liposomów poprawia wchłanianie kolagenu, zwiększając jego skuteczność. Wzmacnia także barierę ochronną naskórka i pomaga w regeneracji komórek. peptydy – stymulują naturalną produkcję kolagenu i elastyny. Przyczyniają się do poprawy jędrności skóry oraz redukcji zmarszczek. Ich działanie wspiera również regenerację i rewitalizację cery.

– stymulują naturalną produkcję kolagenu i elastyny. Przyczyniają się do poprawy jędrności skóry oraz redukcji zmarszczek. Ich działanie wspiera również regenerację i rewitalizację cery. adenozyna – ma udowodnione działanie wygładzające i przeciwzmarszczkowe. Pomaga zredukować zmarszczki mimiczne oraz wspiera metabolizm komórkowy skóry. W efekcie cera staje się gładsza i bardziej napięta.

– ma udowodnione działanie wygładzające i przeciwzmarszczkowe. Pomaga zredukować zmarszczki mimiczne oraz wspiera metabolizm komórkowy skóry. W efekcie cera staje się gładsza i bardziej napięta. woda różana, pantenol oraz ceramid NP – woda różana działa tonizująco i łagodząco na skórę. Pantenol intensywnie nawilża i koi podrażnienia, natomiast ceramid NP wspiera odbudowę bariery lipidowej skóry. To trio składników skutecznie chroni cerę przed przesuszeniem i czynnikami zewnętrznymi.

