Krem z witaminą C Ziaja to jeden ze sprzedażowych hitów marki, który szybko zdobył serca wielu klientek. Produkt stworzony z myślą o porannym rytuale pielęgnacyjnym łączy w sobie działanie witaminy C i B3, by skutecznie walczyć z oznakami zmęczenia skóry. Zawiera 92% składników pochodzenia naturalnego, co czyni go jednym z najbardziej przystępnych cenowo kremów o czystym składzie. Dostępny jest między innymi w Rossmannie za 11,99 zł.

Działanie kremu z witaminą C Ziaja

Krem Ziaja Poranny shot to kosmetyk stworzony z myślą o porannej pielęgnacji skóry twarzy. Dzięki zawartości witaminy C i niacynamidu zapewnia skórze natychmiastowe nawilżenie, wygładzenie i rewitalizację. Regularne stosowanie kremu wyrównuje koloryt cery i dodaje jej zdrowego blasku.

Formuła produktu oparta została na kompleksie witamin o działaniu energizującym i nawilżającym. Krem posiada lekką, satynową konsystencję, która idealnie sprawdza się jako baza pod makijaż — dobrze łączy się z podkładem i szybko się wchłania. W opakowaniu znajduje się 50 ml produktu, którego cena wynosi 11,99 zł. To doskonała propozycja dla posiadaczek poszarzałej, zmęczonej skóry z widocznymi oznakami starzenia.

Krem Ziaja Poranny shot, fot. mat. prasowe

Skład kremu idealnego dla zmęczonej skóry

Witamina C to składnik o silnym działaniu antyoksydacyjnym, który wspiera skórę w walce z wolnymi rodnikami, rozjaśnia przebarwienia i stymuluje produkcję kolagenu. Jej obecność w kremie Ziaja sprawia, że cera wygląda świeżo, promiennie i młodzieńczo już po kilku dniach stosowania.

Oprócz witaminy C, produkt zawiera także:

niacynamid – składnik ten reguluje produkcję sebum, działa przeciwzapalnie i wzmacnia barierę ochronną skóry. Wspiera również redukcję drobnych zmarszczek i przebarwień,

– składnik ten reguluje produkcję sebum, działa przeciwzapalnie i wzmacnia barierę ochronną skóry. Wspiera również redukcję drobnych zmarszczek i przebarwień, hydrolizowane proteiny ryżu – proteiny ryżowe nawilżają, zmiękczają skórę i poprawiają jej elastyczność. Są szczególnie polecane do pielęgnacji cery zmęczonej i przesuszonej,

– proteiny ryżowe nawilżają, zmiękczają skórę i poprawiają jej elastyczność. Są szczególnie polecane do pielęgnacji cery zmęczonej i przesuszonej, masło shea – naturalny emolient, który intensywnie odżywia skórę i zapobiega utracie wody. Łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację naskórka,

– naturalny emolient, który intensywnie odżywia skórę i zapobiega utracie wody. Łagodzi podrażnienia i wspiera regenerację naskórka, olej z nasion kamelii japońskiej – bogaty w antyoksydanty i kwasy tłuszczowe, wspiera regenerację skóry i działa wygładzająco. Sprawia, że cera staje się miękka i jedwabista w dotyku.

Zalety i wady kremu z witaminą C

Krem zbiera znakomite opinie klientek – w samym Rossmannie ma 4,9 na 5 gwiazdek na podstawie 155 ocen, a to nie jedyna drogeria, w której go kupisz. Co mówią klientki sklepu?

Wysoce polecam, jestem zadowolona z zakupu. Moja skóra jest idealnie nawilżona i wygląda zdrowiej każdego dnia. Wygodna tubka sprawia, że łatwo dobrać odpowiednią ilość produktu napisała jedna z klientek Rossmanna.

Krem Ziaja z witaminą C to kosmetyk, który wyróżnia się zarówno ceną, jak i skutecznością. Jego lekka konsystencja, naturalny skład i wszechstronne działanie sprawiają, że jest uniwersalnym wyborem dla wielu typów cery. Doceniany jest za efekt rozświetlenia, ujędrnienia i odświeżenia skóry, a także możliwość stosowania pod makijaż.

Jednakże osoby z bardzo wrażliwą skórą powinny zachować ostrożność przy wprowadzaniu do rutyny pielęgnacyjnej kosmetyków z witaminą C. Nagłe wprowadzenie kilku produktów o silnym działaniu może wywołać reakcje skórne. W takim przypadku zaleca się stosowanie kremu co drugi dzień, stopniowe oswajanie skóry z witaminą C i baczne obserwowanie jej reakcji.

