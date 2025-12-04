Krem z nagietkiem Ziaja to kosmetyk dostępny w pojemności 100 ml i cenie 9,49 zł w Hebe. Preparat jest testowany dermatologicznie i przeznaczony do stosowania na dzień i na noc, bez względu na wiek użytkownika. Jego działanie obejmuje łagodzenie, nawilżanie, odżywianie oraz kojenie skóry twarzy o typie suchym, wrażliwym, normalnym i tłustym.

Tak działa krem z nagietkiem Ziaja

Krem z nagietkiem Ziaja to produkt o półtłustej konsystencji, idealny do wieczornej pielęgnacji. Dzięki bogatej formule sprawdzi się szczególnie jako krem na noc, dogłębnie regenerując skórę w czasie snu. Działa łagodząco, nawilżająco i odżywczo, co czyni go odpowiednim dla cery suchej, wrażliwej, a także normalnej i tłustej w okresie przesuszenia. Regularne stosowanie przynosi efekty w postaci gładszej, bardziej elastycznej skóry z wyraźnym efektem glow.

Krem z nagietkiem Ziaja, fot. mat. prasowe

Skład kremu nagietkowego do suchej skóry

Formuła kremu z nagietkiem Ziaja została stworzona z myślą o osobach poszukujących skutecznego nawilżenia i ukojenia dla skóry. Produkt łączy składniki pochodzenia roślinnego oraz substancje o udowodnionym działaniu regenerującym. Ich synergiczne działanie wzmacnia barierę ochronną naskórka i przynosi ulgę nawet bardzo suchej cerze. Oto najważniejsze składniki aktywne i ich właściwości:

wyciąg z kwiatów nagietka – ma właściwości przeciwzapalne, łagodzące i regenerujące. Pomaga zmniejszyć zaczerwienienia i podrażnienia skóry. Wzmacnia barierę ochronną naskórka i przyspiesza jego odbudowę.

ma właściwości przeciwzapalne, łagodzące i regenerujące. Pomaga zmniejszyć zaczerwienienia i podrażnienia skóry. Wzmacnia barierę ochronną naskórka i przyspiesza jego odbudowę. witamina E – chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami i opóźnia procesy starzenia. Działa przeciwutleniająco i wzmacnia elastyczność skóry. Pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia i wygładzenia cery.

– chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami i opóźnia procesy starzenia. Działa przeciwutleniająco i wzmacnia elastyczność skóry. Pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia i wygładzenia cery. olej słonecznikowy – bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, koi i zmiękcza skórę. Odbudowuje warstwę hydrolipidową i przeciwdziała przesuszeniu. Działa odżywczo, nadając skórze miękkość i gładkość.

– bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, koi i zmiękcza skórę. Odbudowuje warstwę hydrolipidową i przeciwdziała przesuszeniu. Działa odżywczo, nadając skórze miękkość i gładkość. gliceryna – działa nawilżająco poprzez wiązanie wody w naskórku. Wzmacnia elastyczność skóry i łagodzi uczucie suchości. Ułatwia przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.

Zalety oraz wady kremu Ziaja

Zaletą kremu Ziaja jest jego przystępna cena – 9,49 zł za 100 ml, co czyni go produktem łatwo dostępnym dla szerokiego grona konsumentów. Formuła zawiera składniki aktywne, takie jak wyciąg z nagietka i witamina E, które są znane ze swoich właściwości łagodzących i regenerujących. Krem jest odpowiedni dla cery suchej, wrażliwej, normalnej, a nawet tłustej, co sprawia, że ma uniwersalne zastosowanie. Dzięki półtłustej konsystencji idealnie sprawdza się jako krem na noc, dostarczając skórze niezbędnych składników odżywczych i nawilżających. Produkt został również przetestowany dermatologicznie i przeznaczony jest do codziennego stosowania.

Warto też wziąć pod uwagę recenzje klientek, które już miały okazję przetestować nagietkowy krem. Takie opinie znajdziesz w większości drogerii, a w samym Hebe jest ich aż 81. Osoby, które miały okazję go przetestować, przyznały mu średnią ocenę 4,9/5.

Fajny, tłusty krem. Mam cerę mieszaną, z tendencją do niedoskonałości. Czasami kosmetyki stosowane do zapanowania nad niedoskonałościami nieco przesuszają mi skórę - wtedy to jest najlepszy krem do nawilżenia/ukojenia cery. Jest tani, duży, wydajny i dostępny napisała jedna z klientek drogerii.

Wadą kremu może być jego półtłusta konsystencja, która dla niektórych może wydawać się zbyt ciężka, szczególnie przy stosowaniu na dzień. Należy jednak zaznaczyć, że jest to kwestia indywidualnych preferencji i potrzeb skóry. Dla osób z przesuszoną cerą treściwa formuła może być wręcz idealnym rozwiązaniem, zapewniając natychmiastową regenerację i głębokie nawilżenie.

Czytaj także: