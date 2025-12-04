Krem z nagietkiem i witaminą E za 9,49 zł na ratunek suchej skórze. Zyskasz jędrną cerę z efektem glow
Krem z nagietkiem Ziaja to hit pielęgnacyjny dla suchej i wrażliwej skóry. Za 9,49 zł otrzymujesz produkt z półtłustą formułą, witaminą E i nagietkiem, który regeneruje, odżywia i koi cerę każdego typu.
Krem z nagietkiem Ziaja to kosmetyk dostępny w pojemności 100 ml i cenie 9,49 zł w Hebe. Preparat jest testowany dermatologicznie i przeznaczony do stosowania na dzień i na noc, bez względu na wiek użytkownika. Jego działanie obejmuje łagodzenie, nawilżanie, odżywianie oraz kojenie skóry twarzy o typie suchym, wrażliwym, normalnym i tłustym.
Tak działa krem z nagietkiem Ziaja
Krem z nagietkiem Ziaja to produkt o półtłustej konsystencji, idealny do wieczornej pielęgnacji. Dzięki bogatej formule sprawdzi się szczególnie jako krem na noc, dogłębnie regenerując skórę w czasie snu. Działa łagodząco, nawilżająco i odżywczo, co czyni go odpowiednim dla cery suchej, wrażliwej, a także normalnej i tłustej w okresie przesuszenia. Regularne stosowanie przynosi efekty w postaci gładszej, bardziej elastycznej skóry z wyraźnym efektem glow.
Skład kremu nagietkowego do suchej skóry
Formuła kremu z nagietkiem Ziaja została stworzona z myślą o osobach poszukujących skutecznego nawilżenia i ukojenia dla skóry. Produkt łączy składniki pochodzenia roślinnego oraz substancje o udowodnionym działaniu regenerującym. Ich synergiczne działanie wzmacnia barierę ochronną naskórka i przynosi ulgę nawet bardzo suchej cerze. Oto najważniejsze składniki aktywne i ich właściwości:
- wyciąg z kwiatów nagietka – ma właściwości przeciwzapalne, łagodzące i regenerujące. Pomaga zmniejszyć zaczerwienienia i podrażnienia skóry. Wzmacnia barierę ochronną naskórka i przyspiesza jego odbudowę.
- witamina E – chroni komórki skóry przed wolnymi rodnikami i opóźnia procesy starzenia. Działa przeciwutleniająco i wzmacnia elastyczność skóry. Pomaga w utrzymaniu odpowiedniego poziomu nawilżenia i wygładzenia cery.
- olej słonecznikowy – bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, koi i zmiękcza skórę. Odbudowuje warstwę hydrolipidową i przeciwdziała przesuszeniu. Działa odżywczo, nadając skórze miękkość i gładkość.
- gliceryna – działa nawilżająco poprzez wiązanie wody w naskórku. Wzmacnia elastyczność skóry i łagodzi uczucie suchości. Ułatwia przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.
Zalety oraz wady kremu Ziaja
Zaletą kremu Ziaja jest jego przystępna cena – 9,49 zł za 100 ml, co czyni go produktem łatwo dostępnym dla szerokiego grona konsumentów. Formuła zawiera składniki aktywne, takie jak wyciąg z nagietka i witamina E, które są znane ze swoich właściwości łagodzących i regenerujących. Krem jest odpowiedni dla cery suchej, wrażliwej, normalnej, a nawet tłustej, co sprawia, że ma uniwersalne zastosowanie. Dzięki półtłustej konsystencji idealnie sprawdza się jako krem na noc, dostarczając skórze niezbędnych składników odżywczych i nawilżających. Produkt został również przetestowany dermatologicznie i przeznaczony jest do codziennego stosowania.
Warto też wziąć pod uwagę recenzje klientek, które już miały okazję przetestować nagietkowy krem. Takie opinie znajdziesz w większości drogerii, a w samym Hebe jest ich aż 81. Osoby, które miały okazję go przetestować, przyznały mu średnią ocenę 4,9/5.
Fajny, tłusty krem. Mam cerę mieszaną, z tendencją do niedoskonałości. Czasami kosmetyki stosowane do zapanowania nad niedoskonałościami nieco przesuszają mi skórę - wtedy to jest najlepszy krem do nawilżenia/ukojenia cery. Jest tani, duży, wydajny i dostępny
Wadą kremu może być jego półtłusta konsystencja, która dla niektórych może wydawać się zbyt ciężka, szczególnie przy stosowaniu na dzień. Należy jednak zaznaczyć, że jest to kwestia indywidualnych preferencji i potrzeb skóry. Dla osób z przesuszoną cerą treściwa formuła może być wręcz idealnym rozwiązaniem, zapewniając natychmiastową regenerację i głębokie nawilżenie.
