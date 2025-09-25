Proteiny są jednym z najważniejszych składników w pielęgnacji – i włosów, i skóry. Jednak ich działanie nie podlega zasadzie „im więcej, tym lepiej”. Klucz tkwi w odpowiednim dawkowaniu i dopasowaniu rodzaju protein do aktualnych potrzeb. Oto krótki poradnik, jak często stosować kosmetyki z proteinami, żeby wzmacniały, a nie szkodziły, i jak rozpoznać pierwsze oznaki, że przesadziłaś z ilością protein.

Jak często stosować proteiny w pielęgnacji włosów?

Częstotliwość stosowania protein w pielęgnacji włosów zależy przede wszystkim od stopnia ich zniszczenia. Wynika to z faktu, że zarówno niedobór, jak i nadmiar protein może negatywnie wpłynąć na kondycję pasm. - „Dobór protein zależy przede wszystkim od kondycji włosów. Jeśli pasma są mocno zniszczone, rozjaśniane czy po zabiegach chemicznych, najlepiej sprawdzą się formuły oparte na peptydach i aminokwasach […]. To składniki, które działają najgłębiej – odbudowują włókno włosa od środka, przywracając sprężystość i siłę nawet w najbardziej osłabionych pasmach” – mówi Honorata Wierzbowska, edukatorka L'Oréal Professionnel.

Włosy mocno zniszczone

Jeśli twoje włosy są osłabione po zabiegach chemicznych, rozjaśnianiu lub intensywnej stylizacji, warto sięgać po produkty z peptydami i aminokwasami 1-2 razy w tygodniu. Takie formuły działają najgłębiej, odbudowując włókno włosa od środka.

Włosy średnio zniszczone

W przypadku włosów suchych, matowych, które potrzebują wygładzenia i miękkości, najlepiej stosować proteiny raz na tydzień. Dobrze sprawdzą się w takim przypadku delikatniejsze formy protein, na przykład roślinne, które działają bardziej powierzchniowo.

Włosy zdrowe, niskoporowate

Przy włosach o niskiej porowatości, które nie wymagają intensywnej odbudowy, wystarczy jedna aplikacja protein co 2 tygodnie. Taki zabieg należy traktować bardziej jako „booster” niż regularną kurację.

Znaczenie przerw i równowagi PEH

Włosy potrzebują przerw od kuracji proteinowych. Zresztą sama obecność protein to za mało — równie ważne jest nawilżenie (humektanty) i natłuszczenie (emolienty). Jeśli skupisz się wyłącznie na odbudowie białkowej, pasma mogą stać się sztywne i suche. Dopiero zachowanie odpowiednich proporcji między tymi 3 grupami składników (tzw. równowaga PEH) zapewnia efekt mocnych, ale jednocześnie elastycznych i miękkich włosów. Po kuracji proteinowej warto więc zastosować produkty nawilżające lub wygładzające.

Jak rozpoznać nadmiar protein? Zbyt częste stosowanie może prowadzić do przeproteinowania, które objawia się tym, że włosy stają się suche, sztywne, matowe, łamliwe. Jest to sygnał, że równowaga została zachwiana i należy na jakiś czas odstawić produkty z proteinami.

Jak często stosować proteiny w pielęgnacji skóry?

W pielęgnacji skóry częstotliwość stosowania protein również zależy od potrzeb cery oraz formy samych protein (hydrolizaty czy peptydy). Nadmiar protein w pielęgnacji skóry może objawiać się uczuciem napięcia, szorstkością i utratą sprężystości.

Produkty z proteinami hydrolizowanymi (np. kolagen, elastyna)

Stosowanie takich produktów z proteinami (np. w formie kremów lub masek) powinno być regularne, ale umiarkowane, zazwyczaj 2-3 razy w tygodniu. Taka częstotliwość pozwala na skuteczne wzmocnienie naskórka, poprawę elastyczności i nawilżenia bez ryzyka przesuszenia. W przypadku skóry bardzo suchej lub uszkodzonej można stosować je częściej, ale zawsze należy obserwować reakcję skóry.

Produkty z peptydami

Peptydy, ze względu na ich głębokie i silne działanie stymulujące, warto stosować codziennie, rano i/lub wieczorem. Systematyczne aplikowanie peptydów (np. w serum) jest szalenie ważne dla osiągnięcia długotrwałych efektów, takich jak poprawa jędrności i wygładzenie zmarszczek.

Produkty łączące proteiny i peptydy

Kosmetyki zawierające zarówno proteiny, jak i peptydy, można stosować codziennie lub co drugi dzień, w zależności od formuły i potrzeb skóry. Lekkie serum można aplikować rano i wieczorem, natomiast cięższe kremy codziennie lub 2-3 razy w tygodniu.

Kluczowe zasady stosowania protein na skórę:

Zawsze łącz kosmetyki proteinowe i peptydowe z humektantami (np. kwas hialuronowy) i emolientami (oleje, masła), aby zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie i uniknąć przesuszenia.

(np. kwas hialuronowy) i emolientami (oleje, masła), aby zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie i uniknąć przesuszenia. Obserwacja reakcji skóry jest najważniejsza – jeśli pojawią się objawy takie jak suchość czy napięcie, należy zmniejszyć częstotliwość stosowania lub dodać więcej produktów nawilżających.

