Zapachy od Valentino od lat kojarzą się z elegancją, kobiecością i subtelnym włoskim sznytem. Born in Roma Donna to flagowa kompozycja marki - zachwyca od pierwszego psiknięcia i długo utrzymuje się na skórze. Promocja, która obecnie trwa w Rossmannie, to świetny moment, by sprawić sobie lub bliskiej osobie pachnący prezent z półki premium.

Jak pachnie Valentino Born in Roma?

Born in Roma Donna to przede wszystkim zapach jaśminu, ale nie w wersji retro. Kompozycja otwiera się soczystą czarną porzeczką z lekko kwaskowatą nutą. Towarzyszy jej różowy pieprz i bergamotka, które dodają lekkości, ale i lekkiego pazura. To połączenie sprawia, że zapach startuje rześko, z energią i kobiecą zadziornością.

W sercu kompozycji dominuje zmysłowa wanilia Bourbon - ciepła, głęboka i otulająca, ale nie przytłaczająca. W duecie z kremowym jaśminem tworzy efekt luksusowej kobiecości. To etap zapachu, który rozwija się najdłużej i pozostaje blisko skóry.

Baza to zdecydowane, drzewne zakończenie: drewno kaszmirowe dodaje elegancji, a drzewo gwajakowe - nutę szlachetnego ciepła z lekko balsamicznym akcentem. To one odpowiadają za trwałość i głębię perfum, które długo utrzymują się na skórze i stopniowo uwalniają się przez cały dzień. Valentino to perfumy z długim ogonem, które czuć jeszcze bardzo długo po tym, jak przejdziesz.

Valentino Born in Roma zachwycaja orientalno-drzewną, a jednocześnie kobiecą nutą, fot. mat. prasowe

Kto powinien sięgnąć po te perfumy?

Ten zapach pokochają kobiety, które cenią sobie wyraziste, ale nieprzytłaczające perfumy. Jest w nich coś delikatnego i eleganckiego, ale też zdecydowanego. Jaśminowa słodycz przełamana wanilią i nutą pieprzu daje efekt kobiety pewnej siebie, ale romantycznej - idealnie nawiązując do kampanii reklamowej Valentino, która przedstawia współczesną Rzymiankę: stylową, niezależną, z duszą buntowniczki.

Born in Roma Donna to zapach wielozadaniowy. Sprawdzi się zarówno jako codzienny towarzysz w pracy, jak i podczas randki czy wieczornego wyjścia. Jest trwały - potrafi utrzymać się na skórze przez cały dzień, a ubrania jeszcze dłużej pachną delikatną waniliowo-kwiatową nutą.

Promocja w Rossmannie

Jeśli nosiłaś się z zamiarem zakupu Born in Roma Donna, teraz jest najlepszy moment. W sieci Rossmann trwa promocja, ale jest pewien haczyk. Zapach dostępny jest tylko online, niemniej jednak możesz wygodnie zamówić go do domu lub paczkopunktu. Regularna cena to 330 złotych, ale aktualnie możesz zapłacić za fiolkę 30 ml 249,99 - to aż 80 zł mniej. Promocja obowiązuje od 1 do 18 sierpnia lub do wyczerpania zapasów.

